La Habana, 20 jun (ACN) Directivos del Consejo de Sindicatos de Granada (GTUC por sus siglas en ingles), encabezados por su presidente general André Lewis, recibieron a la embajadora de Cuba en esa nación, Yadirys Echenique Paz, en un encuentro que reafirmó los vínculos de solidaridad entre el movimiento sindical granadino y la mayor de las Antillas.

De acuerdo con la información ofrecida por la sede diplomática, durante la reunión los dirigentes sindicales resaltaron el papel desempeñado por los trabajadores cubanos en la defensa de la Revolución durante más de seis décadas, destacando su resistencia frente a las adversidades y su ejemplo de compromiso con la justicia social.

La embajadora cubana aprovechó la ocasión para explicar las dificultades económicas actuales que enfrenta el archipiélago caribeño, derivadas de los efectos acumulados del bloqueo estadounidense y, más recientemente, del cerco energético aplicado por el gobierno norteamericano desde enero de 2026.

La diplomática subrayó en ese sentido que estas medidas buscan asfixiar la economía de la mayor de las Antillas, pero no han logrado quebrar la determinación de su pueblo.

En este contexto, los dirigentes sindicales granadinos reafirmaron su solidaridad con la causa de la Revolución Cubana y con los trabajadores de esa nación.

TAWU es una de las organizaciones granadinas que en los últimos meses ha denunciado la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba y que ha defendido el derecho de su pueblo a vivir libre de coerciones externas.