Raúl Castro: padre y guía

Matanzas, 21 may (ACN) Raúl Castro Ruz resulta para los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el padre y el guía que nos enseñó que ser oficial es un sentido de la vida, sostuvo hoy el Teniente Coronel Fernando Cabanes Aguet ante la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el líder de la Revolución Cubana.

Al General de Ejército Raúl Castro Ruz le debemos una institución armada donde prevalecen los principios y la ética que supo sembrar y hoy florecen en cada combatiente de las FAR, recalcó el oficial de trabajo político ideológico del Ejército Central.

Su mayor obra, edificada junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, será siempre la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo, más latente que siempre en estos momento donde la Isla atraviesa un difícil contexto agudizado por el recrudecimiento del bloqueo económico financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, enfatizó.

Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de recibir sus consejos, de no ver solo a la figura relevante de la historia, al General de Ejército, al hombre respetuoso, sino al padre ejemplar, al compañero, al amigo, estamos seguros de que camina al lado de todos los combatientes de las FAR, insistió.

En reciente declaración oficial, el Gobierno Revolucionario condenó en los términos más enérgicos la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

"El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público", precisó la declaración.