Ramiro Valdés Menéndez, Comandante de la Revolución Cubana

La Habana, 21 jun (ACN) Ramiro Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932 en Artemisa, antigua provincia de Pinar del Río, en el seno de una familia humilde de extracción obrera.

Su conciencia política se forjó en la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista, integrándose al Movimiento 26 de Julio.

El 26 de julio de 1953, con apenas 21 años, participó en el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, acción heroica que reinició la lucha armada por la liberación nacional.

Apresado y juzgado, cumplió prisión en el Presidio Modelo de Isla de Pinos. Tras la amnistía de 1955, se exilió en México, donde se incorporó de inmediato a los entrenamientos del destacamento revolucionario dirigido por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Fue uno de los 82 expedicionarios que, el 2 de diciembre de 1956, desembarcaron en las costas de Cuba a bordo del yate Granma. En la etapa inicial de la guerra en la Sierra Maestra combatió en la Columna 1 “José Martí”, bajo el mando directo del Comandante en Jefe, participando en acciones relevantes del Ejército Rebelde.

Posteriormente, en 1958, y ante la necesidad estratégica de extender la lucha a todo el territorio, fue seleccionado para integrar la Columna Invasora No. 8 “Ciro Redondo”, bajo las órdenes del Comandante Ernesto Che Guevara.

En esa epopeya, Ramiro Valdés se desempeñó como Jefe del Pelotón de Vanguardia de la columna invasora, protagonizando la heroica marcha desde la Sierra Maestra hasta el centro del país.

Su arrojo y capacidad militar resultaron decisivos en la liberación del territorio villareño, destacándose de manera sobresaliente en la histórica Batalla de Santa Clara, acción que precipitó la huida del tirano y el triunfo revolucionario.

Culminada la invasión, y por la necesidad de reforzar la dirección en otros frentes, fue enviado al Segundo Frente Oriental “Frank País” que dirigía el entonces Comandante Raúl Castro, donde contribuyó al fortalecimiento de esa estructura guerrillera.

En reconocimiento a su extraordinaria hoja de servicios, valor demostrado y lealtad inquebrantable, fue ascendido al grado de Comandante del Ejército Rebelde.

Con el triunfo de la Revolución el 1.º de enero de 1959, el Comandante en Jefe le asignó la alta responsabilidad de fundar y dirigir la seguridad cubana, siendo nombrado Jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. En ese cargo sentó las bases de un cuerpo defensor del pueblo y de las nuevas instituciones revolucionarias.

Años más tarde, ocupó la responsabilidad de Ministro del Interior en diferentes etapas, teniendo a su cargo la salvaguarda de la seguridad del Estado y el enfrentamiento directo a las agresiones del imperialismo y la contrarrevolución interna, labor que desempeñó con firmeza y consagración total.

Fue fundador del Partido Comunista de Cuba. Desde su constitución en 1965 integró su primer Comité Central y ha sido miembro de todos los Comités Central hasta la actualidad. Por acuerdo del I Congreso del Partido en 1975 integró el Buró Político, máxima dirección política de la nación, responsabilidad en la que ha sido ratificado en todos los congresos posteriores.

En el ámbito estatal fue electo Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en sucesivas legislaturas. Durante varios mandatos ejerció la alta función de Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, desde donde contribuyó a la implementación de los programas económicos y sociales del Gobierno Revolucionario.

En justo reconocimiento a su trayectoria de consagración total a la Patria, el Consejo de Estado le confirió el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y le impuso la Orden Máximo Gómez de Primer Grado, entre otras altas condecoraciones nacionales e internacionales.

Ramiro Valdés Menéndez es Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ostenta con orgullo el grado de Comandante de la Revolución, manteniéndose como un activo y lúcido dirigente en la primera línea de la construcción socialista y la defensa del legado histórico del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Conforme a lo confirmado hoy 21 de junio de 2026 por el perfil oficial del Partido Comunista de Cuba y por el de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República en la red social X, se conoció que con profundo dolor, Cuba ha despedido al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la nación, que pierde a uno de sus hijos más fieles, protagonista de las más gloriosas páginas de la historia patria.

Fiel al legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, el Comandante Valdés entregó cada día de su existencia a la defensa de la Revolución, la soberanía y la justicia social.

Su ejemplo de modestia, firmeza revolucionaria y consagración absoluta al Partido y al pueblo permanecerá como guía para las presentes y futuras generaciones de cubanos.

¡Hasta la victoria siempre, querido Comandante!.