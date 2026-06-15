Puerto de Nuevitas hacia una empresa más fuerte y productiva

Camagüey, 15 jun (ACN) El Puerto Tarafa, de Nuevitas, en la norteña ciudad industrial de la provincia de Camagüey, aspira a convertirse en una empresa más fuerte y productiva, como parte del proceso en marcha que transformará la actual Unidad Empresarial de Base en una empresa.

A pesar del difícil momento que vive la nación antillana, provocado por el bloqueo económico, comercial y financiero, además del energético, reforzado por el gobierno de Estados Unidos, la institución transita por un momento favorable, pues logran cumplir los planes de producción y obtienen utilidades, a pesar de dificultades en las operaciones.

Ante la situación actual, implementan varias alternativas, mediante el aprovechamiento de sus potencialidades, entre ellas el alquiler de almacenes, y de equipos portuarios que otras entidades necesiten para lograr facturaciones, manifestó a la prensa local Rodney Roque Rodríguez, director del puerto.

Puntualizó que también mantienen la atención a un área agrícola, la cual pretenden seguir transformando en pos del autoconsumo y garantizar la alimentación de los trabajadores, agrega un reporte de Radio Nuevitas publicado en su portal web.

Todo ello, dijo Roque Rodríguez, lo ejecutan a tono con los cambios que se promueven en el sector económico nacional, en busca de una mayor eficiencia y prosperidad, sin dejar de aportar al desarrollo local.

Quienes laboran en el enclave costero, festejaron en las instalaciones de esa rada el Día del Trabajador Marítimo Portuario, que se celebra en Cuba cada 14 de junio en recordación de Aracelio Iglesias, un líder del gremio en la lucha contra sus explotadores contratistas de la época.

Con la presencia de representantes del Partido Comunista de Cuba en la demarcación, directivos del sector, y de las distintas organizaciones del centro, transcurrió el acto municipal por la fecha, donde recibieron reconocimientos los obreros más destacados.

Durante la actividad los portuarios camagüeyanos rindieron tributo al Líder Histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, en el año que se cumple el centenario de su natalicio.