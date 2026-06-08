Publicó Parlamento cubano proyectos de ley para consulta ciudadana

La Habana, 8 jun (ACN) La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) informó hoy que se encuentran disponibles en su sitio web los proyectos de ley de Organización de la Administración Central del Estado, del Código de Trabajo, de Tierra Agropecuaria y Forestal, y de la Vivienda, para la consulta de los ciudadanos.

El proyecto de ley de Organización de la Administración Central del Estado establece los 20 ministerios que regirán la vida del país, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República.

Asimismo, se publicaron las propuestas del proyecto de Ley del Código de Trabajo, que regulará las relaciones laborales en el país; el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que actualizará la normativa sobre el uso y tenencia de la tierra; y el proyecto de Ley de la Vivienda, que establecerá el marco legal para la política habitacional.

Los interesados pueden acceder a los documentos a través de los enlaces proporcionados por el Parlamento en sus redes oficiales, con el objetivo de propiciar la participación ciudadana en el proceso de perfeccionamiento legislativo.

Esos proyectos de ley están disponibles para su consulta en la web de la Asamblea Nacional: https://www.parlamentocubano.gob.cu a la espera de los criterios de la población, como parte del proceso de discusión previo a su aprobación.