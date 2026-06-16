Proyecto del PMA contribuye a nutrición de embarazadas y niños en Cuba

Holguín, 16 jun (ACN) El proyecto internacional Nutrivida, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), contribuye a fortalecer la nutrición de embarazadas, madres lactantes y niños de hasta 11 años en Cuba mediante el apoyo a instituciones sociales y sistemas agroalimentarios locales en seis municipios del país.

Alberto Reyes Flores, coordinador general del proyecto en Holguín, explicó a la ACN que este programa, respaldado financieramente por el gobierno de Canadá, se implementa inicialmente en Santa Cruz, Bejucal y San José de las Lajas, de Mayabeque, así como en Mayarí, Moa y el municipio cabecera del nororiental territorio.

La iniciativa concentra sus esfuerzos en la ayuda a instituciones de protección social como escuelas especiales y hogares maternos, donde mejorará las condiciones higiénico-sanitarias y de elaboración de alimentos en beneficio de pacientes, alumnos y trabajadores, con la entrega de recursos como paneles solares, refrigeradores, ollas y diversos utensilios de cocina, informó.

Las prioridades en el ámbito agrícola se centran en capacitar a las fuerzas productivas sobre prácticas eficientes y dotar de insumos a las cooperativas, con el fin de incrementar las cosechas y asegurar el abasto estable a los centros encargados de atender a estos grupos vulnerables, precisó.

En la provincia de Holguín, seleccionada por su alta densidad demográfica y su amplia infraestructura educativa, que posee la red escolar más extensa del país, se persigue potenciar la agricultura urbana y suburbana en zonas con menor tradición de cultivo, además de reactivar el potencial de tierras fértiles como las del Valle de Mayarí, agregó Reyes Flores.

El también especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología destacó que, con el objetivo de alcanzar estos propósitos, se articulan de conjunto los sectores de Salud Pública, Agricultura, Recursos Hidráulicos y Educación, integración fundamental también orientada a promover el componente de igualdad de género en las labores del campo.

Con más de seis décadas de trabajo en la nación caribeña, el PMA impulsa la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana a través de la resiliencia agroecológica, la respuesta de emergencia ante desastres climatológicos y el robustecimiento de las redes de protección comunitaria.