Nuevos tractores para la producción tabacalera en Cuba 

Pinar del Río, 18 oct (ACN) Nuevos tractores se encuentran en manos de vegueros de varias provincias, con el objetivo de apoyar la producción tabacalera, a tono con el esquema de financiamiento del grupo empresarial Tabacuba.

De unos 300 de esos medios que deben arribar a Cuba este año, ya se distribuyeron 150 en Pinar del Río, la empresa Lázaro Peña de Artemisa y diversos territorios del centro del país.

Marino Murillo Jorge, presidente de Tabacuba, destacó la voluntad de campesinos y cooperativas de utilizar parte de sus ingresos en moneda libremente convertible para invertir en la producción del principal rubro exportable de la agricultura cubana.

Estos equipos, que humanizan el trabajo y mejoran las atenciones a la solanácea, repercutirán no solo en el tabaco sino en las áreas de cultivos varios a cargo de los vegueros, destacó Murillo Jorge.

Detalló que el grupo empresarial aspira a mantener un ritmo de importación de al menos 300 de esos medios anualmente, en tanto las estructuras productivas y campesinos individuales se encuentran en igualdad de condiciones para la compra del equipamiento.

La mayor parte de los que arribaron ahora (90) se destinaron a Pinar del Río, provincia que aporta más del 65 por ciento del tabaco que se produce en la Isla y que este año plantará unas 14 mil hectáreas.