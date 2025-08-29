Matanzas: Manuel Marrero reconoce recuperación en Supertanqueros 

Matanzas, 29 ago (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, en visita al área del tanque 49-1 reconoció hoy el trabajo que se desarrolla en la llamada zona industrial de esta urbe, con el propósito de construir cuatro depósitos para el almacenamiento de combustible, con una capacidad total de 200 metros cúbicos.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) destacó el esfuerzo combinado de profesionales de la isla y China con mira en devolver capacidades de almacenamiento a la Base de Supertanqueros, duramente afectada por el incendio de grandes proporciones en agosto de 2022.

Da gusto ver esto, es lo mejor que podemos hacer en memoria de quienes perdieron la vida aquí, comentó Marrero Cruz al admirar el progreso del tanque 49-1 y subrayó los esfuerzos que se realizan para la reconstrucción en un contexto signado por la crisis energética.

Por las medidas de seguridad que se implementan en el sitio y el cumplimiento cabal de las normas de construcción también se interesó el alto dirigente de la mayor de las Antillas, además, enfatizó en la necesidad de documentar todo lo que se haga para que sirva de referencia en el futuro.

Héctor Clark Silot, jefe técnico de la Dirección Integrada de Proyecto de Supertanqueros, explicó a la prensa que en enero próximo se concluirá el primer depósito, mientras la obra debe finalizar en su totalidad durante el año venidero.

Apuntó Clark Silot que para elevar la seguridad de la Base se tomaron medidas de rigor en la construcción del sistema de pararrayos y se amplió la distancia entre tanques, entre muchas otras que contaron con asesoramiento de expertos nacionales y extranjeros.

Como parte de la visita a la provincia se prevé que este viernes Marrero Cruz acuda a otras entidades de relevancia cardinal en la zona industrial de Matanzas, y espacios de reciente inauguración creados en esta ciudad para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.