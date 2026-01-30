Marca País suma 384 aprobaciones institucionales

La Habana, 30 ene (ACN) Al cierre del 26 de enero ascendieron a 384 los organismos, entidades, grupos empresariales, empresas, organizaciones e instituciones autorizadas para el uso institucional de la Marca País, mientras 117 recibieron aprobación para su empleo en eventos, informó el Instituto de Información y Comunicación Social desde su perfil en Facebook.

Entre los autorizados figuran el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), la Cámara Cubana del Libro y la Universidad de Ciego de Ávila, según datos del Consejo de la Marca País.

De acuerdo con el Decreto 54/2021 “De la Marca País de la República de Cuba”, las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con domicilio o no en el territorio nacional, pueden solicitar la autorización de uso con fines organizacionales, en bienes y servicios y para eventos.

La solicitud se presenta ante el Consejo de la Marca País, adscrito al Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), mediante la plataforma digital habilitada en la sección Trámites del sitio web del ICS, por correo postal o electrónico, o de manera presencial en la sede del Consejo.

El procedimiento requiere la entrega del formulario oficial suscrito por el interesado o su representante legal, el documento que acredite la representación y otros exigidos según el tipo de uso solicitado. La documentación debe incluir certifico legal acreditado por asesor jurídico y demás requisitos establecidos.

Una vez recibida, la solicitud se inscribe y se confirma al solicitante. En caso de observaciones sobre el formulario o documentos, se devuelve para su corrección antes de continuar el trámite.

El Consejo de la Marca País responde en un plazo de hasta treinta días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud completa. Para consultas adicionales se habilitó el correo electrónico marcapais.consejo@ics.gob.cu.