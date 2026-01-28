La parada Martiana, oportunidad de reconectar con el Héroe

La Habana, 28 ene (ACN) Como una ocasión de acercarse al pensamiento y obra del Héroe Nacional José Martí, estudiantes de los municipios capitalinos de Plaza de la Revolución, Centro Habana y Cerro se congregaron hoy en la Plaza de la Revolución José Martí para saludar el aniversario 173 del natalicio del apóstol.

La Parada Martiana en la que participan miles de niños pertenecientes a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), conmemora también el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La actividad estuvo presidida por Eduardo Martinez Díaz, vice primer ministro de la República, Naima Ariadne Trujillo, ministra de Educación, Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Chabely Arencibia Martel, presidencia nacional de la OPJM, y con la presencia de representantes del Movimiento Juvenil Martiano.

El Proyecto Cascabelito amenizó el inicio de la actividad con tradicionales canciones infantiles como "Cuba qué linda es Cuba".

La presidenta de la OPJM enfatizó en que Cuba enseña, predica con su ejemplo, y avanza con alegría, mientras los pioneros desfilaban frente al Memorial José Martí.

Una de las integrantes del coro, Daniela Gómez Nápoles, se declaró amante del legado martiano y afirmó que no solo es un héroe por organizar la lucha por la independencia sino por sus enseñanzas a través de su obra.

Al expresar su satisfacción con la actividad, la joven estudiante de secundaria expresó que en su día le hubiera encantado participar en un desfile que , según confiesa, le fascinó.