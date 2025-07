La batalla por Cuba, por la Revolución, tiene que darse día a día

La Habana, 5 jul (ACN) La batalla por Cuba, por la Revolución, no puede ser en abstracto. Tiene que darse día a día y desde cada espacio de la Isla; sobre tal concepto habló en la mañana de este viernes, desde el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El dignatario compartió su reflexión durante el X Pleno del Comité Central de la organización política de vanguardia, en el punto de la agenda que versó sobre el cumplimiento de acuerdos tomados por la membresía en plenos precedentes.

En una jornada que fue conducida por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda, el jefe de Estado afirmó que la batalla es diaria y desde todos los lugares.

Así, expresó, vamos a vindicar a Cuba todos los días; así vamos a traer a Fidel a la hora actual; así vamos a articular las fuerzas revolucionarias; así vamos a entrar en una ofensiva para superar los problemas de este momento; así vamos a lograr una participación más consciente y más creativa.

“Y así vamos a articular algo que es trabajo político-ideológico, orientado a la defensa de la construcción socialista en nuestra Revolución, para lograr la vida más plena de nuestra gente, que está en esa prosperidad que le debemos a nuestro pueblo, que tenemos que alcanzar. Y lo tenemos que lograr también con unidad”.

El trabajo político-ideológico tiene un carácter sistémico; porque el trabajo político-ideológico no es solo del Partido: lo conduce el Partido, pero participan todas las estructuras, todas las entidades, participa la militancia y participan los cuadros, definió el Presidente Díaz-Canel Bermúdez hacia el final de la reflexión colectiva.

Dijo que el trabajo político-ideológico “está en hacerlo todo bien en función de la construcción socialista. Ahora, ¿dónde hay que hacer el trabajo político-ideológico?: En cada lugar”. E hizo énfasis:

“En cada lugar deben estar bien preparados la militancia y los cuadros. Vamos a hacernos un examen nosotros mismos: ¿En todos los núcleos y en todos los lugares donde nosotros desarrollamos la labor nuestra está bien preparada la militancia? ¿En todos los lugares donde nosotros estamos trabajando están bien preparados nuestros cuadros? ¿En todos los escenarios que atendemos y en que participamos está bien preparada la militancia y están bien preparados los cuadros?”

El mandatario recalcó: “Se habla de participación -y yo soy de los primeros que defiende la participación-, pero la participación no se logra por un decreto a nivel de país. ¿En todos los lugares donde estamos nosotros, los dirigentes, toman en cuenta la participación de los trabajadores en las decisiones? ¿En todos los lugares donde estamos nosotros ejerciendo nuestras funciones hemos creado espacios para que los trabajadores, la población, formen parte o participen de alguna manera?”

“No hablemos solo de lo que está pasando en un lugar, o en otro, o en otro, porque así seguimos yo diría diagnosticando los problemas pero no los vamos a solucionar. Aquí lo que hay es que concretar en cada lugar cómo lo vamos a hacer, sabiendo todo eso: cómo fortalecemos en cada lugar la preparación de la militancia y de los cuadros, y cómo logramos entonces que el Núcleo, el Comité del Partido, el Sindicato, la organización de base de la Juventud, junto al Consejo de Dirección de una entidad presupuestada, o de una empresa, o de una institución, tengan una adecuada relación de trabajo y de orientación con sus trabajadores, que son parte del pueblo, y logren que los trabajadores participen y creen formas de participación”.

“Por ejemplo, una de las formas más importantes de participación es que haya control popular, pero el control popular tiene que empezar en cada entidad”.

Díaz-Canel Bermúdez preguntó qué sucede en un centro cuando no hay ni participación ni control; y seguidamente compartió una reflexión: “Lo primero es que la gente no entiende la importancia de lo que tienen que hacer y de lo que aportan, y les da lo mismo cualquier cosa. No hay combatividad, no se discute por elevar la producción con eficiencia, no se piensa como país, no se pueden entender los procesos”.

Sobre el difícil arte de comunicar, razonó el mandatario: “Comunicar no es solamente estar en las redes sociales o en los medios: es también lo que hablamos todos los días en un centro de trabajo; es cómo discutimos los problemas; es cómo tenemos espacios de debate en cada lugar. Y nosotros, a veces tenemos cosas muy bien marcadas en el discurso, pero con la actuación diaria no las concretamos. Por ejemplo, nosotros tenemos muy bien marcado en el discurso que el sector no estatal que hemos reconocido hay que atenderlo política e ideológicamente”.

“Entonces vas y visitas una entidad no estatal, y lo primero que te encuentras es que nadie la ha visitado, nadie la ha atendido: ni el Partido en ninguna estructura, ni las entidades que están más relacionadas con la labor. Entonces ahí se rompió el discurso”.

Vamos a empezar por nosotros, y “vamos a propiciar desde la base ese ambiente de participación, de perfeccionamiento, de hacer las cosas bien en función de la construcción socialista que es producir, es atender, es defender, es participar, y es comunicar”, recalcó el Presidente de la República.

En otro momento de su intervención el jefe de Estado manifestó: “Estoy de acuerdo con un grupo de elementos que aquí se han planteado sobre cómo nosotros explicamos nuestras verdades, sobre cómo transmitimos el optimismo, sobre cómo transmitimos la creatividad de nuestro pueblo”.

“Yo sigo insistiendo en que las visitas que se hacen por el Partido a los territorios nos demuestran, en medio de todas las insuficiencias que hay, en medio de todas las problemáticas severas que hay, que los colectivos que tienen liderazgos distintos, y donde los dirigentes sí se vinculan con sus trabajadores y dan participación a sus trabajadores, y más que lamentarse buscan soluciones, esos colectivos nos están marcando un camino, nos están demostrando que sí se puede”.

El Primer Secretario del Comité Central del PCC aseveró: “Para mí está claro que aquí hay dos posiciones extremas en estos momentos en la sociedad: los que se lamentan y con los lamentos y los problemas que tenemos justifican todo lo que no hacen; y los que, lejos de lamentarse, reconociendo que hay cosas que incluso, para ser realistas, no se pueden hacer, salen a batallar todos los días en todo lo que se pueda”.

Sobre el implacable cerco del bloqueo, Díaz-Canel Bermúdez expresó: “Nosotros tenemos que saber contar y explicar creativamente el bloqueo. Hoy no es el mismo bloqueo que hemos vivido en los últimos 60 años. Hoy este bloqueo, a mi modo de ver, tiene tres características fundamentales: Primero, está sumamente recrudecido, y se están aplicando medidas que no se aplicaron en ningún momento, y que sí nos limitan mucho, y nos afectan mucho”.

“Segundo, no es el mismo bloqueo ni la misma situación, incluso, del período especial: hoy tenemos una población más envejecida que cuando el período especial. Por lo tanto, los sufrimientos del bloqueo tienen otro matiz. Y tercero, llegamos a este recrudecimiento del bloqueo con un Sistema Electroenergético colapsado, que no era el Sistema Electroenergético que había en el período especial. Y aquí, cuando tenemos esta situación electroenergética se para casi todo: no hay abasto de agua, no hay producción material, no se pueden ofertar servicios, porque casi no hay horas de electricidad”.

“En las últimas semanas -detalló- hemos vivido tres y cuatro horas de electricidad en algunas provincias, en un día. Hay otras que han estado apagadas casi completas todo el día. Entonces, ahí está paralizado todo”.

“Hay tres elementos fundamentales que le dan una cualidad diferente al bloqueo en estos momentos. Uno se atiende con la política de la dinámica demográfica; lo otro se atiende con el programa de Gobierno para lograr la estabilización del Sistema Electroenergético Nacional; y lo otro hay que resolverlo enfrentando con coraje, valor, sin lamentos, con eficiencia y creativamente, el recrudecimiento del bloqueo”.

El dignatario denunció que “el bloqueo se sigue recrudeciendo -esta semana ya hubo una expresión de ese recrudecimiento, con el Memorando-; y se va a seguir recrudeciendo. Pero la voluntad de nosotros, donde tiene que estar el optimismo, ¿cuál es?: que nos vamos a ir por encima de ese bloqueo, aunque lo sigan recrudeciendo. Pero para eso hay que perfeccionar el trabajo político-ideológico, para eso hay que explicar por qué estamos aferrados a la construcción socialista, por qué no nos rendimos. Hay que preparar a la militancia, hay que preparar a los cuadros, para que eso se exprese en actitudes”.

“Si yo estoy convencido de eso, salgo todos los días a pelear, salgo todos los días a batallar, salgo todos los días a enfrentar, salgo todos los días a dar la cara; y eso es lo que tenemos que lograr hacer entre todos, pero en cada lugar”.

De la economía y la ideología

Un rico debate precedió a las palabras del mandatario. Desde múltiples aristas se analizó una Cuba desafiada en lo económico y en lo ideológico. Tema relevante fue el análisis alusivo a las nuevas generaciones y a la labor de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

La primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez Echeverría, hizo referencia a uno de los acuerdos, donde se habla sobre el trabajo con la Juventud Comunista, con las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles.

No pasó por alto la dirigente que hoy las “jóvenes generaciones viven bajo las duras condiciones de un país bloqueado”; y resaltó la importancia de conferir prioridad al vínculo con la base, y a la preparación de los cuadros.

Nuestro compromiso es seguir siendo la juventud de vanguardia, dijo la primera secretaria de la organización. Y destacó: “Lo que nos queda es trabajar; tenemos las metas; tenemos los objetivos”. Meyvis reconoció que la UJC ha contado permanentemente con el acompañamiento del Partido Comunista, y compartió una idea sobre lo que queda por delante: “Lograr efectividad en cada una de las acciones que tenemos”.

Roberto Morales Ojeda hizo énfasis en la relevancia del Comité de Base como estructura cardinal de la organización juvenil: A partir de que ese núcleo funcione, comentó, podrá hablarse y pensarse en todo lo demás, “podremos hablar del trabajo político ideológico, y discutir de los temas que mayor preocupación demandan; podremos hablar entonces del papel de la UJC en las tareas de la defensa, de la producción, y en los principales programas de la Revolución”.

Particular relevancia tuvieron también en la jornada los razonamientos en torno a la producción de alimentos. Más de una voz de sumó para abordar temas como el de acopio y comercialización estatal de las producciones agropecuarias, o como el de la contratación. De estratégica valoró el compañero Morales Ojeda la responsabilidad que la dirección el Partido Comunista tiene con la tarea de lograr las producciones necesarias.

Hay que sembrar más, hay que contratar más, y hay que trabajar mejor con los polos productivos. Así expresó el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, quien afirmó que existen condiciones para seguir sembrando, y para atender mejor a los productores.

En lo alusivo a un asunto que es de seguridad nacional, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez dijo: “Lo primero que hay que resolver es la producción”. Recordó cuán difícil es repartir lo poco que se alcanza a producir, y pidió reparar en el nivel de demanda que tienen los alimentos.

“Tenemos la demanda del consumo social -que son nuestros hospitales, nuestros centros de educación, y un grupo de centros que reciben alimentos”, detalló el mandatario, quien también mencionó la demanda de las familias y de personas en situaciones de vulnerabilidad, a quienes debe llegarse, dijo, con un tratamiento diferenciado. Y a lo anterior, sumó las demandas de la población en sentido general, así como las de la economía y los servicios, estatales y privados, donde la gastronomía estatal se ha visto seriamente afectada por falta de insumos.

El mandatario hizo referencia a la figura del intermediario, atendiendo a que, cuando esta abunda en una cadena de comercialización, quien paga las consecuencias por los precios incrementados es la población.

El problema -enunció- no es solo de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños): “Las empresas estatales tienen que producir”, recalcó Díaz-Canel Bermúdez, quien destacó la importancia del trabajador agrícola, así como la necesidad de que la actividad de acopio sea más eficiente.

“Lo primero es producir, y quitar todas las trabas que frenan la producción”, expresó el Jefe de Estado, quien habló sobre quitar, por un lado, todo obstáculo, y por otro pensar siempre sobre “qué incentivos nosotros damos para que crezca la producción agropecuaria, que a mi modo de ver es el primer elemento de la producción nacional que tiene que crecer”.

Que el optimismo sea realista

La subjetividad, esa dimensión donde habita la voluntad de las mujeres y los hombres, ocupó buena parte de las ideas escuchadas en el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos. Se disertó sobre el valor de una comunicación política que requiere más diálogos para que la sabiduría popular se escuche más y mejor en la toma de decisiones; y se dijo que el trabajo político-ideológico necesita, para ser efectivo, incursionar en nuevos modos.

El periodista Humberto López hizo alusión al necesario optimismo que debe nutrirse, en su entender, de una denuncia permanente del bloqueo imperial; de una claridad sobre las deficiencias internas -para poder combatirlas-; y tener siempre presente el trabajo creador y el sacrificio de ese protagonista que se llama pueblo.

Por su parte el director del periódico Juventud Rebelde, Yoerky Sánchez Cuellar, comentó que se está haciendo trabajo político-ideológico en una sociedad muy compleja, y que en ese contexto la labor del Partido Comunista es fundamental. En “esta Cuba que hay que defender”, dijo, es vital plantearse las ideas de Fidel en la hora actual, al tiempo de avanzar en la articulación de las fuerzas revolucionarias.

Se necesita un militante con conciencia fuerte, afirmó el joven periodista, quien también compartió la alerta de que “hemos burocratizado en algunos momentos los procesos ideológicos”, y que tiene mucho valor decirle a la gente las cosas como son.

El científico Yuri Valdés Balbín trajo a colación una premisa de primer orden en el trabajo político-ideológico: hacer las cosas bien en medio de la complejidad.

En igual línea de razonamiento enfatizó: “Tenemos que lograr concentrarnos en los resultados. El resultado es la clave”. Y recordó que, mientras más gente participe, mejor salen las cosas.

Sobre esa última idea, Yuri comentó a todos que, “para participar, primero hay que abrazar las metas, los cómo”. E hizo hincapié en el municipio como un escenario por excelencia, de “la base”, para el despliegue de un buen trabajo político-ideológico.

Por su parte, Maridé Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, habló sobre la necesaria preparación de los dirigentes y militantes. Será difícil avanzar -razonó- donde haya Núcleos partidistas que, por ejemplo, no preparen con calidad sus círculos político-ideológicos.

En lo concerniente al combate desde las redes digitales, Maridé valoró que todavía falta camino por recorrer, hay reservas inexploradas en eso de vindicar a Cuba desde todas las plataformas. Y en cuanto a la lucha frente al bloqueo imperial, dijo que resulta imprescindible convertir cada espacio en una trinchera para la denuncia.

La titular de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, hizo referencia a la importancia de enseñar una herramienta tan importante como el marxismo a través de métodos flexibles; sobre la historia, enunció que, si importante es mostrar los hechos, también lo es explicar los por qué. Hay que liberar métodos, y también contenidos, hay que pensar críticamente todo cuanto se enseña, reflexionó la ministra, quien razonó que el trabajo político-ideológico es una batalla perenne, es un proceso humano con todas las complejidades que conlleva.

Es necesario, dijo, hacer que los valores se traduzcan en conductas; y es muy importante articular del mejor modo posible todas las variables educativas, y actuar con unidad, con respuestas integrales, ante la complejidad que se presenta.

La tarea de preparar bien a los claustros de profesores fue otra arista sobre la cual habló el titular de Educación Superior, Walter Baluja García. También él expresó que falta mucho por avanzar en la batalla desde las redes digitales, y que entraña gran trascendencia buscar los mejores modos de impartir las materias del Marxismo y de la Historia.

El trabajo político-ideológico es responsabilidad de todos, recalcó Roberto Morales Ojeda, quien denunció en la jornada cómo el enemigo jurado de la Revolución bombardea ideas y sentimientos de quienes la defienden. El miembro del Buró Político valoró que el cubano es un pueblo “eminentemente revolucionario”, pero que el reto está en nutrir esa conciencia revolucionaria todos los días y desde todos los espacios.

Morales Ojeda habló sobre poder contar bien aquellas cosas que se hacen bien; comentó sobre el arte político de saber explicar correctamente y a tiempo los asuntos más delicados; y recordó que el trabajo político-ideológico empieza por dar el ejemplo.