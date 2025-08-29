Cuba reafirma compromiso con la paz y el desarrollo sostenible

La Habana, 29 ago (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, destacó hoy el aniversario 78 del ingreso de Cuba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reafirmando el compromiso del país con la promoción de la paz y el desarrollo sostenible.

A través de su cuenta en la red social X, el Canciller subrayó que durante estas casi ocho décadas de membresía, Cuba ha trabajado comprometida con promover paz y desarrollo sostenible para todos.

Rodríguez Parrilla añadió que la nación caribeña seguirá defendiendo acceso universal a la cultura, educación, ciencias e información, basados en la solidaridad y cooperación cada vez más necesarias.

La nación caribeña ingresó a la UNESCO el 29 de agosto de 1947, y desde entonces ha mantenido una participación activa en los programas de la organización, especialmente en los relacionados con la educación, la cultura y las ciencias.

La Isla ha sido reconocida en múltiples ocasiones por la UNESCO por sus avances en educación y cultura, así como por su contribución a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Actualmente, Cuba cuenta con nueve sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como con varias reservas de la biosfera y manifestaciones culturales inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.