Impulsa proyecto internacional aprovechamiento agrícola en Holguín

Holguín, 26 jun (ACN) El proyecto Nutrivida, promovido por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), fomenta en Holguín el aprovechamiento de tierras con potencial agrícola y el fortalecimiento de la producción urbana y suburbana para garantizar la seguridad alimentaria de sectores vulnerables.

Alberto Reyes Flores, coordinador general de la iniciativa en el territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el plan se desarrolla en los municipios de Mayarí, Moa y la cabecera provincial, con el propósito de mejorar la nutrición de embarazadas, madres lactantes y niños menores de 12 años a través del vínculo con las fuerzas productivas locales.

La selección de las demarcaciones respondió a la necesidad de impulsar el desarrollo agropecuario, pues en Mayarí se trabaja en la recuperación de suelos de alta productividad, actualmente deprimidos, mientras en Moa y Holguín se apoya a los organopónicos y huertos ubicados en terrenos fértiles alejados del centro urbano.

En la región nororiental, más de 41 mil personas se beneficiarán mediante el suministro de alimentos frescos a redes de protección social, para lo cual se dotará a las cooperativas participantes de recursos tecnológicos como sistemas de riego y casas de cultivo con paneles solares.

Héctor Cutiño Court, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Desembarco del Granma, de la mayaricera comunidad de Guayabo, comentó que de esta forma se potenciará el rendimiento de las cerca de 47 caballerías de terreno con que cuentan, idóneas en cultivos varios, hortalizas y tabaco, cuyos resultados tributan al desarrollo local.

Reyes Flores subrayó que el proyecto incluye un robusto componente de capacitación, mediante talleres y actividades formativas donde se instruirá a los productores sobre técnicas óptimas de siembra adaptadas a las condiciones climáticas locales.

El también especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología agregó que el excedente de las cosechas podrá comercializarse en mercados locales, lo cual permitirá generar ingresos adicionales y cerrará un ciclo productivo que asegurará la continuidad y sostenibilidad económica de la iniciativa.

Nutrivida, que cuenta además con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el financiamiento del gobierno de Canadá, se implementa también en los municipios de Bejucal, San José de las Lajas y Santa Cruz, en Mayabeque.