Honra la PNR aniversario 60 del Partido Comunista de Cuba  

La Habana, 29 ago (ACN) La Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR) celebró el aniversario 60 de la construcción del Partido Comunista de Cuba en el Ministerio del Interior, al igual que en su Jefatura de La Habana, en la Academia de la PNR, en la Brigada de Patrulla y otras unidades.

En los encuentros hubo reconocimientos a fundadores del PCC, integrantes de sus comisiones de constitución, jefes, cuadros políticos, pensionados y dirigentes de organizaciones de base que han aportado parte importante de sus vidas al trabajo partidista, se informó oficialmente a la Agencia Cubana de Noticias.

Una muestra de la ejemplar continuidad en sus filas lo constituyó el hecho de que nuevos militantes recibieron de manos de fundadores y cuadros políticos pensionados el carné acreditativo correspondiente.

En saludo a su nuevo aniversario, las organizaciones del PCC y la UJC cumplieron un amplio plan que incluyó tareas internas propias de su funcionamiento; fortalecieron junto a los mandos la labor político ideológica y rindieron homenaje a sus precursores.

Estimularon a militantes destacados por sus años en la organización, incorporaron nuevos militantes de la UJC, distinguieron el rol de los jóvenes, su responsabilidad y espíritu de sacrifico en el cumplimiento de las tareas y misiones encomendadas.

También movilizaron las fuerzas a jornadas de producción de alimentos, saneamiento ambiental, embellecimiento de las unidades y sus entornos, actividades deportivas, culturales, patrióticas y recreativas.