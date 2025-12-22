Hacia nuevos desafíos, celebra educación superior Día del Educador

La Habana, 22 dic (ACN) De cara al complejo contexto actual, el Ministerio de Educación Superior (MES) celebró hoy el acto central en conmemoración por el Día del Educador en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, reconoció, desde el Memorial José Martí de La Habana, a la educación cubana como pilar de la soberanía nacional y celebró el prestigio internacional alcanzado por este sector.

Lea también: Participa Díaz-Canel en acto por el Día del Educador del MES

Honra Cuba a los educadores, formadores del mañana (+Fotos)

Felicitan Mined y MES a educadores cubanos en su día

Honra Díaz-Canel a los educadores cubanos en su día

Presente Díaz- Canel en acto por Día del Educador

Recordó en su intervención la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien consideraba a las universidades como instituciones científicas idóneas para que la nación encontrará soluciones a sus problemas, y su permanente convocatoria a los académicos a continuar esa labor al servicio de la Patria.

El acto contó con la presencia de Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro; Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública; altos representantes de las universidades cubanas, así como miembros del Buró Político, las organizaciones de masas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Entre los presentes estuvieron Miriam Nicado García y Modesto Ricardo Gómez Crespo, rectores de la Universidad de La Habana y la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), respectivamente.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de varias condecoraciones a decenas de académicos y profesionales por sus servicios a la educación y a la Patria.

El presidente Díaz-Canel otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo a Rolando Pascual Fundora, director general de servicios de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, por sus más de 50 años de dedicación al sector.

De igual manera, el titular del ramo impuso la Orden Frank País de primer y segundo grado a profesionales de todo el país que han contribuido al desarrollo de la Educación Superior, además de la entrega de la Medalla José Tey y la Distinción por la Educación Cubana a diversos académicos.

En nombre de los galardonados, intervino la profesora Estrella María Salvat Martínez, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y evocó en sus palabras la figura de Fidel Castro y el calado de este en los jóvenes del Centenario, entonces universitarios, en el empeño de rescatar y defender el legado de José Martí.

Destacó que la Campaña de Alfabetización y los sacrificios de miles de jóvenes, hito que conmemora la jornada del Educador, como un ejemplo que marcó el inicio de un camino de justicia social para la mayor de las Antillas que continúa hoy.

Al agradecer el reconocimiento, afirmó: "Vivimos y trabajamos haciendo lo mejor que podemos", en alusión a su vocación de enseñar siguiendo el principio martiano del derecho universal a la educación.

"Dedicamos estos reconocimientos a nuestras familias, a nuestros padres y a nuestros hijos, que nos han visto preparando clases y revisando tesis", expresó, y los dedicó también a sus contemporáneos y al Comandante en Jefe Fidel Castro, líder de la Revolución, que transformó a su decir el paradigma la educación en Cuba.