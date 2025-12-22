Felicitan Mined y MES a educadores cubanos en su día

La Habana, 22 dic (ACN) El Ministerio de Educación (Mined) y el Ministerio de Educación Superior (MES) felicitaron hoy desde sus redes sociales a los educadores cubanos en ocasión del Día del Educador, fecha que conmemora la culminación de la Campaña de Alfabetización de 1961 y la declaración de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo.

En sus mensajes oficiales, ambas instituciones reconocieron la labor pedagógica realizada en circunstancias complejas y destacaron el valor social de la obra educativa emprendida desde la Revolución.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, declaró que el agradecimiento a los maestros es esencial, pues su acompañamiento resulta imprescindible para la formación de las nuevas generaciones.

El MES transmitió un saludo especial a la comunidad académica universitaria, resaltando la entrega de quienes forman profesionales comprometidos con el desarrollo del país.

La efeméride conmemora el esfuerzo masivo de brigadistas, maestros y trabajadores que en 1961 erradicaron el analfabetismo, hecho considerado una de las mayores conquistas sociales de la Revolución Cubana, bajo la dirección del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Cada año se organizan actos centrales y actividades en todo el territorio nacional para homenajear a los educadores y reafirmar el compromiso con la enseñanza pública y gratuita.

En esta jornada se realizan encuentros en instituciones docentes y espacios públicos, donde se reitera la continuidad del legado de Fidel en la educación cubana.