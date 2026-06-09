Felicitó Primer Ministro a ganadores en Olimpiada en Uzbekistán

La Habana, 9 jun (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, felicitó este lunes a los estudiantes cubanos que obtuvieron una medalla de plata y dos de bronce en la IV Olimpiada Internacional Al Khwarizmi de Matemática e Informática, concluida en Uzbekistán.

Marrero Cruz destacó en la red social X que el resultado constituye un logro relevante para Cuba, que participó por primera vez en ese certamen, y extendió sus felicitaciones a los entrenadores de los jóvenes.

En el evento compitieron 221 estudiantes de 16 países, y Cuba fue la nación latinoamericana con más preseas, tres en total, seguida por Venezuela con una, según confirmó Prensa Latina.

En Informática, Mauricio Cruz alcanzó la medalla de plata, mientras Andy Ernesto Sánchez obtuvo la de bronce, ambos de noveno grado del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Ernesto Guevara, de Villa Clara.

Alejandro Martínez, estudiante del centro escolar Máximo Gómez, de Camagüey, también de noveno grado, logró la medalla de bronce en Matemática.

La delegación cubana estuvo integrada por ocho estudiantes de noveno y décimo grados, menores de 15 años y medio, organizados en dos equipos de cuatro integrantes cada uno.

El equipo de Matemática incluyó además a Lianny Pineda, del preuniversitario Ernesto Guevara, de Villa Clara; Yaislier Rojas, del Federico Engels, de Pinar del Río; y Adrián Darío Peña, del Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus.

En Informática participaron junto a Cruz y Sánchez, Marcos Ramón, del Vladimir Ilich Lenin, de Cienfuegos; y Luis Ángel Delgado, del José Maceo, de Guantánamo.

Los equipos fueron guiados por Leonides Rodríguez, profesor de Informática del preuniversitario Ernesto Guevara, y Carlos Rafael Sebrango, docente de Matemática de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí.

El programa incluyó dos días de competencias y uno dedicado al análisis de resultados y premiaciones.

La primera participación de Cuba en la Olimpiada Al Khwarizmi evidenció la preparación de sus estudiantes y permitió alcanzar resultados significativos en un certamen de alto nivel.