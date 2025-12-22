Honra Díaz-Canel a los educadores cubanos en su día

La Habana, 22 dic (ACN) Como artífices de la bondad y la consagración calificó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, a los profesionales de la enseñanza, a propósito del Día del Educador.

En un la red social X, el jefe de Estado agradeció a cada maestro cubano, "que sabe buscar, como decía Fidel, lo bueno que hay en el alma de cada ser humano".

El 22 de diciembre de 1961, en un acto inolvidable, #Fidel hizo saber al mundo que en #Cuba había concluido uno de los episodios más hermosos de la Revolución: la Campaña de Alfabetización, gracias a la cual la Isla fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo.



Díaz-Canel evocó el 22 de diciembre de 1961, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro hizo saber al mundo que en Cuba había concluido la Campaña de Alfabetización, y la Isla fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo.

Señaló que esta campaña, anunciada el 29 de agosto de 1960 en la graduación del primer contingente de Maestros Voluntarios, fue uno de los episodios más hermosos de la Revolución.

Esos primeros Maestros Voluntarios realizaron tareas en zonas de montañas y, posteriormente se formaron las Brigadas Frank País que trabajaron en áreas rurales de las provincias de Oriente y de Las Villas y en la Sierra de los Órganos de Pinar del Río.

En el verano de 1961 sumaban alrededor de 178 mil alfabetizadores populares, 30 mil brigadistas obreros y 100 mil brigadistas Conrado Benítez, en honor al maestro voluntario mártir de 18 años asesinado por bandas contrarrevolucionarias en el Escambray.

Durante la campaña aprendieron a leer y escribir más de 707 mil personas, con lo cual el índice de analfabetismo descendió desde un porcentaje superior al 20 (1958) al 3.9.