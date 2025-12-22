Honra Cuba a los educadores, formadores del mañana (+ Fotos)

La Habana, 22 dic (ACN) El papel de la enseñanza cubana en la transformación de la sociedad y la Revolución fue destacado hoy en el acto nacional por el Día del Educador, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República.

En la actividad desarrollada en la Tribuna Antimperialista José Martí, de la capital, participaron también Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro de la República, los titulares de Educación (Mined) y Educación Superior (MES), entre otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y estudiantiles, entre otros.

Durante la cita, el mandatario impuso la Orden Frank País de Primer Grado, que homenajea a los educadores con resultados meritorios y que han contribuido de manera relevante en el sector, reconocimiento que se otorga a propuesta del Mined y es aprobado por decreto presidencial.

Se entregó también la Medalla José Tey, por parte de Marrero Cruz, además de la Distinción por la Educación Cubana y un reconocimiento especial del Mined, todos con el propósito de valorar el quehacer diario de los maestros.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, titular del Mined, rememoró en las palabras centrales del acto algunas de las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quién en su pensamiento y accionar siempre instó a impulsar la formación educativa y cultural del pueblo para lograr la transformación de la sociedad cubana.

Trujillo Barreto resaltó la labor de los trabajadores del sector, los cuales realizan un gran esfuerzo para adaptarse a las difíciles circunstancias que vive el país y encontrar alternativas de éxito, demostrando que ser maestro es una condición para toda la vida.

Subrayó además que, a pesar de las complejidades de los tiempos actuales, el sistema educativo revolucionario continúa su proceso de avance, el cual, desde su condición universal y gratuita sigue conmoviendo al mundo, que reconoce la capacidad con que Cuba logró anticiparse a metas que todavía son utopías en muchas regiones del planeta.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Isabel Río Leonard, investigadora destacada del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, quien mereció la Orden Frank País de Primer Grado, expresó que es una satisfacción recibir esa condecoración que es muestra del sacrificio de 42 años de labor, pero al mismo tiempo representa el compromiso de seguir aportando al país desde su trinchera.

Expuso, además, que en este momento donde las acciones imperialistas se han recrudecido, el reto de los profesionales de la docencia es seguir formando a ciudadanos auténticamente cubanos, humildes y con los valores que distinguen al proceso revolucionario.

Un día como hoy, pero de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz declaró al mundo el fin de la Campaña de Alfabetización, que aglutinó a miles de voluntarios, quienes llegaron a las diferentes regiones del país.

Entonces se proclamó a Cuba territorio libre de Analfabetismo, y comenzaba así la gran obra educativa de la Revolución, por lo que cada 22 de diciembre la nación reconoce a los profesionales del sector.