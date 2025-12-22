Presente Díaz- Canel en acto por Día del Educador

La Habana, 22 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy al acto nacional por el Día del Educador, que tiene lugar en la Tribuna Antimperialista José Martí, de la capital.

Acompañan al mandatario Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, los titulares de Educación y Nivel Superior, otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y estudiantiles, entre otros.

Como en todo el territorio nacional, en la actividad se reconoce la entrega de los profesionales del sector, en su tarea de formar a las nuevas generaciones.

También se destaca el valor de la enseñanza cubana a pesar de las acciones imperialistas que afectan ese sistema, y se resalta el papel de Cuba en el desarrollo educacional de otros países del mundo.

Un día como hoy pero de 1961 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz decretaba el fin de la Campaña de Alfabetización, que aglutinó a miles de voluntarios, quienes llegaron a las diferentes regiones del país.

Entonces se proclamó a Cuba territorio libre de Analfabetismo, y comenzaba la gran obra educativa de la Revolución, por lo que cada 22 de diciembre la nación reconoce a los profesionales de este sector.