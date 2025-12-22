Participa Díaz-Canel en acto por el Día del Educador del MES

La Habana, 22 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participa hoy, en esta capital, en el acto del Ministerio de Educación Superior (MES) por el Día del Educador.

En la actividad, que tiene lugar en el Memorial José Martí, se entregan condecoraciones a trabajadores con una amplia trayectoria al servicio de la Educación Superior Cubana.

Acompañan al mandatario Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República, Walter Baluja, ministro de Educación Superior, Naima Trujillo, ministra de Educación, y José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Publica, entre otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

Participan además altos representantes de las universidades habaneras, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otros.

Un día como hoy, pero de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz declaró al mundo el fin de la Campaña de Alfabetización, que aglutinó a miles de voluntarios, quienes llegaron a las diferentes regiones del país

Entonces se proclamó a Cuba territorio libre de analfabetismo, y comenzaba así la gran obra educativa de la Revolución, por lo que cada 22 de diciembre la nación reconoce a los profesionales del sector.