Garantizan derechos laborales a discapacitados en Holguín

Holguín, 16 oct (ACN) La Empresa Provincial de Industrias Locales (AVIL) de Holguín ofrece a personas de las organizaciones de discapacitados en el territorio varias modalidades de trabajo en los talleres de la entidad y les asegura las garantías y derechos laborales.

Ismara Fleita Limonta, directora de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que existen 14 talleres destinados a individuos con impedimentos, en los cuales se incluyen miembros de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc), la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim) y la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI); en los que se les brinda protecciones, como el pago del 60 por ciento del salario ante interrupciones.

Señaló que en la provincia los talleres están especializados en diferentes líneas productivas, principalmente artesanías, además de cartón, papel, carpintería y confecciones como sogas y bolsos; a diferencia de Holguín y Báguano, que desarrollan todas las aristas.

Explicó que, cuando existe una plaza por un trabajador jubilado o por la capacidad productiva de la empresa, se realiza un proceso de contratación a través de las organizaciones, que mantienen un escalafón con sujetos aptos para el trabajo en alguna de las áreas laborales.

Agregó que en los talleres el 80 por ciento tiene discapacidad, quienes han diversificado producciones y adquirido nuevos conocimientos técnicos dirigidos a ampliar sus capacidades ante la escasez de materias primas.

Detalló que la empresa proporciona diversos servicios a la población en los talleres de varios municipios, entre ellos confecciones textiles destinadas a uniformes escolares y otros artículos, así como la reparación de colchones con los aseguramientos necesarios para su desarrollo.

AVIL brinda servicios basados en materias primas disponibles que comercializan en los diferentes puntos de venta de la entidad, de forma mayorista y minorista, con todas las pasarelas de abono habilitadas para sus clientes; además, facilita la opción de pago en línea utilizada por compradores extranjeros.