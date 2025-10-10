Fortalece la ANCI sus acciones para la inclusión de sus miembros

La Habana, 10 oct (ACN) La Asociación Nacional del Ciego (ANCI) consolidó su sistema de trabajo para una mayor inclusión de sus afiliados, durante su IX Congreso y Asamblea General Nacional efectuados esta semana en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Luis Cala Ledesma, presidente de la ANCI, señaló que han sido días de intenso trabajo y participación donde se fortaleció la organización en todos los niveles, con el objetivo de poder responder con mayor eficacia a las necesidades de sus 31 mil miembros.

Cala Ledesma detalló que durante el cónclave los más de 200 delegados intercambiaron con representantes de instituciones ideas y posibles soluciones, en aras de que las personas con discapacidad visual estén más integradas en los diferentes sectores, alcancen un mayor desarrollo profesional y sean útiles al país.

Subrayó que se ha diseñado un plan estratégico para los próximos cinco años que cuenta con cuatro ejes principales: el desarrollo organizacional, el elemento social y cómo se abordan los temas de discapacidad, la prestación de servicios y sostenibilidad de la ANCI, y sus alianzas y proyectos.

Destacó también que a 5O años de creada, la asociación ha mantenido un trabajo articulado que le ha permitido posicionarse a nivel nacional e internacional, con una participación activa en la Unión Latinoamerica y Mundial de Ciegos.

Resaltó además, que la organización está comprometida con la defensa de la Patria y con la construcción de una sociedad fundamentada en el respeto y la igualdad.