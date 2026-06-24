Evocó Díaz-Canel autoridad e hidalguía de Ramiro Valdés

La Habana, 24 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, evocó hoy la autoridad e hidalguía de Ramiro Valdés en todas las responsabilidades que asumió hasta su fallecimiento, este domingo a los 94 años.

El jefe de Estado, quien encabezó este martes junto al General de Ejército Raúl Castro el tributo póstumo al Comandante de la Revolución en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), afirmó en X que cuesta imaginar el camino por delante sin su acompañamiento lúcido.

Cuesta imaginar el camino por delante sin su acompañamiento lúcido, sin ese empujón que significaba verle amanecer en la vanguardia de las misiones más complejas, con la autoridad y la hidalguía del combatiente que no se permitió descansar, ni a los 94 años.#PorSiempreRamiro pic.twitter.com/WHhPaRql83 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 24, 2026

Díaz-Canel recordó el impulso que "significaba verle amanecer en la vanguardia de las misiones más complejas, con la autoridad y la hidalguía del combatiente que no se permitió descansar, ni a los 94 años".

En todas las capitales provinciales del país y en el municipio especial de Isla de la Juventud, el pueblo de Cuba rindió homenaje este martes al hombre que dedicó su vida a la Revolución.

Ramiro Valdés Menéndez (1932-2026) fue asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, fundador del Ejército Rebelde, e integrante de la Columna 8 en la invasión a occidente.

Luego del triunfo de la Revolución (1959) cumplió numerosas, entre las que destacan las de Segundo jefe de la Cabaña, Jefe Militar en la región central, jefe de los órganos de la Seguridad del Estado, ministro del Interior, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ayudante del Comandante en Jefe, ministro de la Informática y las Comunicaciones, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y vice primer ministro, responsabilidad que ocupaba al momento de su deceso.

Fue miembro fundador del Comité Central del Partido y de su Buró Político, y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El presidente cubano declaró Duelo Oficial en el país por el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a partir de las las 6:00 a. m. del 23 de junio hasta las 12 de la noche del propio día.

Sus restos mortales serán inhumados mañana jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, ubicado en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara.