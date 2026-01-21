Evaluaron Gobernadores programas sociales y ordenamiento

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @MMarreroCruz

La Habana, 21 ene (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, encabezó este martes la reunión de gobernadores e intendente del municipio especial Isla de la Juventud de enero, donde se evaluaron programas de alta sensibilidad social vinculados a la vivienda, la salud materno infantil y el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, informó el periódico Granma.

En el encuentro, realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución, Marrero Cruz subrayó que estos asuntos forman parte de las prioridades del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional.

El Jefe de Gobierno convocó a enfrentar los problemas con integralidad y rigor desde la base, y destacó la necesidad de aprovechar las potencialidades de los municipios y consolidar los sistemas de trabajo.

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, informó que la tasa de mortalidad infantil en menores de un año cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024. Pinar del Río, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Holguín registraron los mejores indicadores.

Portal Miranda explicó que se identificaron riesgos y problemas principales para actuar con medidas diferenciadas en cada territorio, y resaltó la importancia de fortalecer los servicios que garantizan la salud de madres y niños.

Marrero Cruz insistió en la responsabilidad de los gobiernos locales en el funcionamiento de los hogares maternos, la atención nutricional de las gestantes y el apoyo intersectorial a familias vulnerables.

Según el informe presentado en la reunión, hasta la fecha se han terminado 19 viviendas a partir de contenedores y se les realizan las acciones de transformación a 591. Foto: Ricardo López Hevia / Periódico Granma

En el análisis del Programa de la Vivienda, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, señaló que se requiere mayor planificación y control de recursos, y reiteró la necesidad de impulsar la producción local de materiales y la transformación de contenedores marítimos en viviendas.

Según el informe presentado, se han concluido 19 viviendas con esta tecnología y se ejecutan acciones de transformación en 591. Además, se aprobaron 2 293 microlocalizaciones, 1 305 proyectos de implantación y 542 licencias de construcción, como alternativa ante los daños provocados por el huracán Melissa en el Oriente del país.

En el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, se informó que en 2025 fueron erradicadas más de 28 500 infracciones, aunque persisten insuficiencias en la labor preventiva de los cuerpos de inspección.

Manuel Antonio Curbelo Sardiñas, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, detalló que se detectaron 11 309 ilegalidades, principalmente en la construcción de quioscos y puntos de venta sin autorización.

Marrero Cruz recordó que el objetivo es reordenar y garantizar que los puntos de venta funcionen de manera legal, en correspondencia con el objetivo 8 del Programa de Gobierno, dirigido a prevenir delitos, corrupción e indisciplinas sociales.

En las conclusiones, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, se destacó la importancia de los plenos provinciales del Partido Comunista y de los consejos extraordinarios para perfeccionar métodos de trabajo y fortalecer el vínculo con la base.