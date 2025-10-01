Es posible avanzar ante compleja situación, consideró Díaz-Canel (+Fotos)

Camagüey, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, consideró hoy que, en medio de la compleja situación que enfrenta el país, es posible avanzar, tras constatar los resultados que exhibe la Agencia de Producciones Agropecuarias de Azumat del municipio de Florida, en Camagüey.

Al recorrer la fábrica de pienso y las áreas destinadas a la producción avícola y porcina, enclavadas en esa entidad, el mandatario cubano reconoció en la diversificación del encargo estatal de ese colectivo una vía para elevar la eficiencia productiva, mejorar los ingresos y estimular a los trabajadores.

Al intercambiar con integrantes de ese centro, merecedor de la condición de Vanguardia Nacional por dos años consecutivos, se interesó por el cumplimiento de los 10 subprogramas que desarrolla la Agencia, dirigidos a lograr la soberanía alimentaria.

Yorisbel Espinosa Álvarez, director de la citada entidad, explicó que la fábrica de pienso, encargada de asegurar la producción de alimento para el consumo animal, dispone de una capacidad instalada de alrededor de 20 toneladas (t) diarias, aunque persisten limitaciones, principalmente con las materias primas.

Precisó que cuentan con más de mil 500 cerdos especializados, de los cuales más de 140 son reproductoras, así como 245 de capa oscura, mientras que en el subprograma avícola destaca la producción de más de 40 mil huevos anuales para la alimentación en los seis comedores del sistema de Azumat y la venta a los trabajadores.

De igual manera, mencionó que impulsan la acuicultura con el propósito de incorporarle esa proteína al alimento animal.

Comentó que ese colectivo garantiza todos los años la entrega de más de 25 t de carne vacuna a la industria y, añadió, que recientemente iniciaron la siembra de 45,5 hectáreas (ha) de caña para un total de 112,5 ha en la actualidad, lo que ha permitido entregar en el año 72,5 t por ha a la industria y más de 350 t de semillas a los productores del central Argentina de ese territorio.

En ese lugar el Presidente cubano indagó sobre la producción de meladura de caña en el centro sur de la provincia, donde destaca el ingenio Batalla de las Guásimas, en Vertientes, con posibilidades de aportar unas 13 mil 600 t.

Díaz-Canel significó el ejemplo del central Siboney, en Sibanicú, colectivo que, a pesar de las limitaciones de combustible, ha demostrado que es posible transformar la vida del ingenio, en favor del desarrollo socioeconómico del territorio.

Como parte de la visita de la estructura auxiliar del PCC a los municipios de Florida y Carlos Manuel de Céspedes, el jefe de Estado también sostuvo un encuentro con trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Lácteos Florida.

Durante el intercambio se preocupó por la estabilidad de la producción de leche, queso, helado y yogur en medio de la situación electroenergética, el cumplimiento de los compromisos con el consumo social, los niveles de acopio de leche, la adquisición de la materia prima y las condiciones de trabajo.