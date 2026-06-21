Energía solar y salud marcaron la semana en Holguín

Holguín, 21 jun (ACN) La puesta en marcha de la primera estación de carga fotovoltaica de la provincia, el nacimiento de trillizos en el Hospital Lenin y la próxima reapertura de dos salas del Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín sobresalieron en la semana noticiosa holguinera.

El Girasol, estación solar ejecutada por la empresa Frenas Conmigo, está enclavada en el consejo popular Alcides Pino y cuenta, en su etapa inicial, con 30 kilovatios (kW) en inversores y 60 kW en baterías.

Álvaro Grass González, socio fundador de Frenas Conmigo, destacó a la Agencia Cubana de Noticias el beneficio para la comunidad ante la creciente dependencia de vehículos eléctricos y precisó que la instalación ofrece suministro gratuito a equipos de bajo consumo y prevé ampliarse hasta 76 kW en inversores y 100 kW en baterías, con vistas a la carga de automóviles y la operación las 24 horas.

De esa misma empresa se conoció de la contribución al mejoramiento del parque vehicular del territorio a través de la sustitución de importaciones de partes y piezas destinadas a diferentes medios de transporte, lo cual propicia el ahorro de divisas.

Grass González explicó que la entidad, especializada en la reparación de sistemas de frenos y embrague, devuelve la vitalidad a los vehículos mediante la recuperación y reconstrucción de sus componentes, con materias primas de calidad procedentes de India y Rusia.

El nacimiento de trillizos, primer parto múltiple de este tipo durante el actual año en la provincia, ocurrió en el Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin.

Irán González Céspedes, especialista en Ginecología y Obstetricia, explicó que la paciente, con embarazo de alto riesgo, fue ingresada desde la semana 20 y que a las 34 se le practicó una cesárea programada, con seguimiento de un equipo multidisciplinario.

González Céspedes indicó que los tres bebés, todos del sexo masculino, presentaron pesos de mil 120, mil 780 y mil 725 gramos al nacer y permanecen bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos correspondiente.

Dos salas del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín reanudarán sus servicios tras una reparación que sobrepasa los 60 millones de pesos y beneficiará las áreas de neurocirugía y cerebrovascular, así como la unidad quirúrgica central, informó su director, Luis Mario Carrasco Feria.

El accionar de la nueva forma de gestión estatal Tauba Holmotor, ubicada en Cacocum, resaltó igualmente en el acontecer noticioso de la provincia, gracias a sus alianzas con el sector educacional orientadas a la formación integral de jóvenes y al relevo de su plantilla.

David Matos Guilarte, jefe del taller de producción, explicó que la entidad fomenta el aprendizaje de estudiantes de Enseñanza Técnica y Profesional y de Educación Superior mediante ciclos rotativos por áreas de electricidad y mecánica.

En las últimas horas trascendió que, por su sostenida condición de superavitario y sus resultados estables en indicadores económicos y sociales, el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno territorial designaron al municipio de Holguín sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, fecha en que se conmemoran 73 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Entre los resultados reconocidos a la Ciudad de los Parques figuraron la mayor captación de rubros exportables de la región nororiental, los avances en la recuperación de instituciones educativas y el sobrecumplimiento en la producción de alimentos.

Otros municipios también exhibieron resultados relevantes, entre ellos Báguano, por su avance hacia la tasa cero de mortalidad infantil, y Moa, consolidado como el principal polo exportador de la región con la producción de níquel.

Rafael Freyre y Mayarí obtuvieron asimismo la condición de destacados, gracias a sus avances en el proceso de bancarización, el programa de la vivienda y el desempeño agropecuario.