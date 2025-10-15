Embajador de Rusia visitó talleres ferroviarios de Villa Clara (+Fotos)

Henry Omar Pérez | Fotos: Encargado de Prensa de la Embajada de Rusia en la Habana

Sagua la Grande, Villa Clara, 15 oct (ACN) Viktor Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, visitó hoy la Unidad Empresarial de Base Ferrotalleres 9 de Abril, en el municipio de Sagua La Grande, en el ámbito de su recorrido por centros de interés económico, histórico y social en Villa Clara.

La visita tuvo como objetivo principal explorar áreas de interés común para potenciar oportunidades de negocio mutuas y mejorar las capacidades técnicas y productivas de la entidad.

A su llegada, el diplomático ruso fue recibido por autoridades del territorio Imayasima Mazorra Espinosa, miembro del Buró municipal del Partido, Liz María Wilson Reyes, diputada al Parlamento cubano y presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Sagua la Grande, y Juan Carlos Pairol, delegado provincial de Transporte.

Durante el encuentro, el Koronelli mostró particular interés en los procesos de reparación de equipos de pasajeros y fue informado sobre la reciente habilitación de nuevas tareas en esta área crucial, así como sobre la innovadora conversión de ómnibus Diana en ferrobuses, una muestra de adaptación y eficiencia.

Posteriormente, el diplomático ruso realizó un recorrido por las instalaciones de la entidad donde sostuvo un diálogo con los trabajadores dedicados a la producción, quienes compartieron sus experiencias y el día a día en el taller.

La visita culminó con una demostración que dejó gratamente impresionado al embajador: una locomotora de patio de procedencia rusa, con 55 años de operación activa.

Como un gesto de cortesía y reconocimiento a la historia compartida, los trabajadores pusieron en marcha la histórica locomotora, permitiendo al embajador Koronelli disfrutar de un breve paseo; visiblemente emocionado, el diplomático agradeció la experiencia, calificándola de inolvidable.

Para sellar la visita y como muestra de la riqueza cultural de Sagua La Grande, Liz María Wilson Reyes, la máxima dirigente gubernamental del municipio, obsequió al Koronelli una réplica de un cuadro del mundialmente reconocido pintor sagüero Wifredo Lam.

El periplo del embajador concluyó hoy en el Memorial al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y su destacamento de refuerzo donde tuvo lugar un emotivo tributo con la colocación de una ofrenda floral.