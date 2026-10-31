El Poder Popular en Las Tunas reconoce a instituciones y personalidades

Las Tunas, 31 oct (ACN) La Asamblea Municipal del órgano de gobierno de Las Tunas, en sesión solemne, hizo un reconocimiento a personas e instituciones destacadas por los 50 años del Poder Popular y el aniversario 230 de la fundación de esta ciudad.

El otorgamiento de estímulos fue el único punto del orden del día de la cita, efectuada este viernes en el céntrico Cine Teatro Tunas, del llamado Balcón del Oriente Cubano, con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

La réplica del escudo de la ciudad, máximo estimulo que otorga la Asamblea, le fue conferida al equipo de béisbol Leñadores, por llevar tres años conquistando el campeonato nacional y clasificar como el conjunto más estable en los últimos 10 años.

El excelente atleta Ermidelio Urrutia, campeón Olímpico y Mundial de béisbol y otrora director de los Leñadores, y la Universidad de Las Tunas, destacada en la formación de profesionales y en la avanzada en la aplicación de la ciencia, también recibieron el estímulo.

Durante el acto ceremonial se reiteró el apoyo constante del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro, a los Órganos Locales del Poder Popular y a la provincia con sus constantes inauguración de obras para “convertir a Las Tunas en una verdadera tacita de oro”.

Los delegados tuvieron un momento especial durante la entrega de reconocimientos a los que llevan desde cinco hasta más de 20 años ejerciendo para defender las conquistas de la Revolución .

A un grupo de personalidades e instituciones se les hizo entrega de la Placas 50 años del Poder Popular y 230 de la Fundación de Las Tunas, y otros recibieron la condición de Huésped Ilustre e Hijo Ilustre de la Ciudad.