Recibe Díaz-Canel a secretario general de la OEACP

La Habana, 31 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este viernes al secretario general de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico (OEACP), Moussa Batraki, quien realiza una visita oficial a Cuba desde el pasado 28 de octubre.

Durante el encuentro en el Palacio de la Revolución, según precisaron fuentes de Presidencia, el mandatario afirmó que Cuba recibe esta visita con satisfacción en el complejo momento que vive como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla, agravado por el cerco energético y las medidas coercitivas, con impacto en la vida económica, social y familiar.

Díaz-Canel agradeció el apoyo mayoritario de los miembros de la OEACP a la resolución cubana contra el bloqueo, recientemente aprobada en las Naciones Unidas.

El Jefe de Estado ratificó el interés de Cuba en acompañar a la OEACP y su compromiso con los programas que impulsa la organización, así como con los esfuerzos para movilizar fuerzas en favor del desarrollo sostenible frente a la desigualdad, la pobreza y el cambio climático.

Batraki transmitió los saludos de los 78 miembros que integran la organización, quienes apoyan a Cuba sin la sombra de una duda, y felicitó al Gobierno y al pueblo cubanos por su resiliencia, capacidad de reinventarse y resistencia demostrada.

El visitante manifestó que es un honor estar en Cuba porque en los momentos difíciles se conoce quienes son los verdaderos amigos.

También están previstos recorridos por centros científicos y de salud cubanos y a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La visita oficial de Batraki se extenderá hasta el próximo 31 de octubre. Durante su estancia en La Habana ha cumplido un programa que contempla encuentros con el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.