Benefician kits fotovoltaicos a cafetaleros del oriente del país (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 31 oct (ACN) Ante el complejo escenario económico y electroenergético que atraviesa Cuba, la empresa mixta BioCubaCafé S.A. distribuirá dos mil kits fotovoltaicos de 12 voltios entre los productores del aromático grano en el oriente del país, de los cuales mil ya se encuentran en esta provincia.

Luca Rosmino, técnico de eficiencia energética y transformación de la matriz energética del área industrial, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el equipo fue concebido por los departamentos técnico y de investigación y desarrollo de la entidad como parte de las acciones para garantizar la cosecha cafetalera 2026-2027.

Según manifestó, el dispositivo, que opera con un panel solar de corriente directa y prescinde de inversor, lo que reduce su costo y facilita el montaje, suministra energía a cinco bombillos y dos puertos USB que se pueden utilizar para recargar pequeños equipos electrónicos como un móvil, e incluye un ventilador con lámpara de batería recargable y una batería de almacenamiento para uso nocturno.

Cada paquete contiene 20 metros de cable, una pinza, un destornillador con buscapolo y cinta aislante, expresó el especialista italiano, y, además, aseguró que la instalación puede ser realizada por las familias y no entraña riesgos para personas ni animales.

Comentó que trabajan en la creación de una versión de este equipamiento, pero con un panel de mayor rendimiento y dos baterías, apta para el funcionamiento de un refrigerador de camping de 30 litros.

De acuerdo con Umberto Cerutti, coordinador de cosecha, el precio del kit es de 360 dólares, pero con el cofinanciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el productor abona 180; lo que representa un precio asequible, teniendo en cuenta que, en el mercado nacional, un equipo de características similares se comercializa alrededor de los mil 300 dólares.

El pago, expresó, se efectúa con parte de los ingresos en divisas que el campesino recibe por la entrega del café, que, en la presente campaña, la empresa liquida 60 centavos de dólar por cada lata de la variedad arábica de primera calidad y 30 por la de robusta de igual categoría, mediante transferencias mensuales a la tarjeta personal del productor; por lo cual el importe del kit equivale a 300 latas de arábica o 600 de robusta.

Afirmó que esta iniciativa constituye un estímulo para los productores, pues permite mejorar su calidad de vida y los motiva a fomentar un incremento en el cultivo, la recogida y entrega del café.

De acuerdo con la nota de prensa publicada en el sitio web oficial de BioCubaCafé S.A., tendrán prioridad en la asignación quienes sobrecumplieron sus compromisos en la cosecha precedente.

Esta iniciativa se suma a un grupo de medidas dirigidas a asegurar la campaña en la zona montañosa, afectada hace un año por el huracán Melissa. Entre ellas figuran el pago en divisas, los contratos tripartitos entre el productor, el Grupo Agroforestal y BioCubaCafé S.A., el mantenimiento del módulo de alimentos, el paquete tecnológico y el suministro de combustible, lubricantes y sacos.

El kit fotovoltaico destinado a productores de café fue presentado en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 de la FAO, efectuado en Roma del 13 al 16 de octubre. Por su versatilidad, el organismo adscrito a Naciones Unidas solicitó el equipo para sus programas de desarrollo en África.