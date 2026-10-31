Defiende Díaz-Canel justicia social como esencia de la Revolución (+ Fotos y Video)

La Habana, 31 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, reafirmó este viernes el compromiso de la Revolución con la justicia social y la protección a los más vulnerables, en un nuevo episodio del pódcast Desde la Presidencia.

Durante el espacio, según precisó Presidencia desde su web institucional, el Jefe de Estado expresó que no es posible hablar de Revolución socialista sin inclusión social, pues un programa de gobierno orientado al socialismo es contrario, por esencia, a la exclusión.

Recordó que desde que se peleaba en la Sierra Maestra, la Revolución promovió la inclusión social, y consideró una victoria cubana la votación del 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU, donde 130 países condenaron por 34ª ocasión consecutiva el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, agravado por el cerco energético y las medidas coercitivas.

Acompañaron al Presidente Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y el doctor Enrique Alemán, líder del proyecto Quisicuaba, con sede en Los Sitios, en La Habana.

Díaz-Canel informó que el más reciente Consejo de Ministros analizó la política de atención a las personas vulnerables y su reglamento, incluida en el seguimiento a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales.

Otamendiz Campos informó que trabajadores sociales y Grupos de Atención a las Políticas Sociales visitaron a más de un millón 300 mil familias.

Un primer corte identificó 876 mil 522 personas en situación de mayor vulnerabilidad, cifra que luego ascendió a 883 mil 426, detalló el ministro, quien precisó que ese concepto no es estático.

Mencionó la aplicación piloto del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional en seis municipios del país y el apoyo alimentario mediante bodegas y donaciones internacionales, incluido el Programa Mundial de Alimentos.

Subrayó el Presidente que la justicia social no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan, y que para defenderla hay que producir.

Las nuevas normas, precisó, incorporan obligaciones de responsabilidad social para empresas, cooperativas y mipymes.

El mandatario reflexionó que detrás de cada número hay un ser humano necesitado de atención, y ratificó que la protección social será prioritaria y permanente mientras exista el problema.