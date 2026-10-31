Enseñanza Artística demostró valía en la Fiesta Iberoamericana (+ Fotos)

Holguín, 31 oct (ACN) La enseñanza Artística justificó la dedicatoria de la XXXII edición de la recién clausurada Fiesta de la Cultura Iberoamericana, con el talento de niños y jóvenes como eje de sus principales espectáculos.

Rolando Guzmán Portuondo, licenciado en Educación Artística, explicó a la ACN que la edición estuvo dedicada a los ancestros y a la enseñanza Artística, y que mostrar todas las artes cultivadas en la provincia fue un anhelo de larga data.

El nivel de preparación tanto general como artística quedó demostrado desde la gala inaugural, con espectáculos enteramente protagonizados por los estudiantes de la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García.

Los logros de los alumnos en las tres especialidades fueron fruto del trabajo en unidad de la familia, la escuela y la comunidad, destacó el director de la institución, Hirio Vera Martínez.

Pese a que las condiciones de los escenarios no siempre fueron las ideales y persistieron limitaciones con el vestuario, los instrumentos y los accesorios, Vera Martínez subrayó lo provechoso de la experiencia y el orgullo de ver a las familias acompañar a los niños.

Entre los pequeños que brillaron en la gala, la clarinetista de quinto año Alexa Ávila Sánchez expresó que llegar al escenario en una actividad de tal calibre fue un sueño hecho realidad, y precisó que los estudiantes quieren tocar porque aman su instrumento, la música y el arte.

También el evento sirvió de debut al nivel elemental, con una función en el Cabinete Caligari que reunió a las especialidades de Música, Ballet y Danza en un programa bien escogido, destacó Guzmán Portuondo.

Como parte del propósito de llevar el quehacer de las escuelas del sector a todos los lugares de la provincia, Guzmán Portuondo adelantó que las presentaciones tendrán continuidad con el nivel medio superior y con la Brigada de Instructores de Arte Raúl Gómez García.

Además, la huella de la labor formativa se extendió a otros espacios de la cita, incluidos el IV Encuentro de Artistas Papeleros, marcado por el intercambio de experiencias entre creadores y educadores, y los nuevos proyectos de formación musical.

La XXXII edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana cerró con un concierto sin precedentes en el país, que fusionó a la Orquesta Sinfónica de Holguín con la Steel Band del Cobre, y durante la gala de clausura se convocó a la próxima cita, prevista del 24 al 30 de octubre de 2027, bajo el eje central Cultura digital entre dos mundos.