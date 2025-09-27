Jóvenes investigadores fortalecen la ciencia cubana (+Fotos)

Santiago de Cuba, 27 sep (ACN) La Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas del Ministerio de Educación Superior desarrolla hasta hoy en la Universidad de Oriente (UO) su segundo encuentro regional, como espacio de articulación y debate, en aras del desarrollo económico, social y cultural de la nación Antillana.

Yasniel Sánchez Suárez, coordinador nacional de la Red y docente de la Universidad de Matanzas, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la cita tiene el objetivo de cohesionar el quehacer de los jóvenes, profesores y estudiantes que, desde las diversas áreas del conocimiento y casas de altos estudios, ponen la ciencia en función del avance de la nación.

Subrayó que llegar a esta Ciudad Héroe en su aniversario 510, y en vísperas del 78 cumpleaños de la UO y el centenario de Fidel Castro, es un reto y confirmación de la confianza que el país deposita en las nuevas generaciones.

Por su parte, la profesora Yarelis Macías García, de la Universidad José Martí Pérez, ubicada en Sancti Spíritus, destacó la importancia de un aprendizaje creativo en la educación primaria, basado en la motivación, la independencia cognitiva y la flexibilidad, como pilares para potenciar una formación integral.

Manifestó que la Red constituye una plataforma, en aras de visibilizar la ciencia joven en la comunidad, transformar la sociedad con el conocimiento y colocar la investigación en el centro del desarrollo sostenible de Cuba.

Asimismo, Adriano Mustelier, profesor de la Facultad de Derecho en la UO y juez del Tribunal Provincial, comentó las experiencias de la Clínica Jurídica, donde los estudiantes aplican el método clínico en el aprendizaje, al estilo de la práctica médica, y ofrecen asesorías a la comunidad bajo la guía de sus docentes.

La agenda del evento, iniciado el pasado 23 de septiembre, incluyó la planeación estratégica de acciones hasta 2026, la elección del coordinador de la zona oriental, conferencias sobre Santiago de Cuba y su patrimonio, un panel sobre transformación digital e inteligencia artificial, intercambios con especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y el de Electromagnetismo Aplicado, así como exposiciones de los Grupos Científico Estudiantiles de la UO.

La Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas se consolida como plataforma donde la juventud científica cubana reafirma su compromiso con el presente y el futuro de Cuba.