Díaz-Canel lidera en Santiago de Cuba Pleno Extraordinario del PCC

La Habana, 9 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, donde enfatizó que la verdadera unidad se construye con "el debate, la crítica responsable" y no sobre el silencio.

Según informaciones publicadas este jueves en la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X, el encuentro, que contó con la presencia del secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, es el cuarto de su tipo en esta ronda, tras realizarse ya en Pinar del Río, Artemisa y Guantánamo.

🇨🇺| En la tarde de este jueves tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de Santiago de #Cuba, encabezado por el Primer Secretario y Presidente de la República, @DiazCanelB, y el secretario de Organización, @DrRobertoMOjeda.



Los militantes santiagueros analizaron, al igual que en las demás provincias, los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y los planes territoriales para enfrentar 2026.

En sus palabras, el Presidente Díaz-Canel se refirió a la importancia de "fortalecer la unidad, con los conceptos planteados por Fidel y Raúl", subrayando que "la unidad no se construye sobre el silencio sino con la verdad".

Hizo un llamado a "generar espacios constantes de participación del pueblo, y sobre todo de los jóvenes", y ponderó los métodos de trabajo que priorizan "el vínculo permanente con la base", donde ocurren los principales procesos productivos y de servicios.

El mandatario condenó el bloqueo recrudecido del gobierno de Estados Unidos, pero también realizó una autocrítica al abordar cuestiones que tienen que ver con insuficiencias propias, trabas, demoras, formalismo y burocracia.

Reiteró el principio de un Partido más democrático, afirmando que "no solo es el Partido de los militantes, es el Partido de la nación, y tiene que preocuparse por los problemas de todos los cubanos".

Exhortó a los militantes a sentirse "responsables de la solución de los problemas, desde el compromiso, la entrega y la disciplina".

Con este Pleno en Santiago de Cuba, la dirección del Partido continúa su gira por las provincias para movilizar a la militancia en torno a las prioridades económicas y productivas del país, insistiendo en un modelo de funcionamiento interno que combina la unidad de acción con la crítica constructiva y una mayor conexión con las bases sociales.