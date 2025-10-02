Díaz-Canel: Estaremos buscando respuestas para las afectaciones (+Fotos)

Niceto Pérez, Guantánamo (ACN) Rodeado de los habitantes de Ullao Nuevo, comunidad del Consejo Popular de Ullao, en Niceto Pérez, Guantánamo, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, aseguró hoy que se buscarán soluciones para las afectaciones provocadas por las intensas lluvias.

En recorrido para evaluar los daños de las precipitaciones recientes y el proceso de recuperación, acompañaron al mandatario Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, varios ministros y viceministros y las principales autoridades del PCC y el Gobierno en Guantánamo.

Yusdania Lafirmé Félix, primera secretaria del PCC en Niceto Pérez, explicó que Ullao Nuevo, ubicado a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guantánamo, cuenta con 498 habitantes, cinco entidades estatales y una Cooperativa de Producción Agropecuaria, y estuvieron tres días de lluvias, con 597 milímetros de agua en ese tiempo.

¿Y había llovido así antes?, preguntó Díaz-Canel; sí, respondió la dirigente, y abundó que como tendencia, el río, nombrado río Seco, penetra en la comunidad y la inunda.

Dijo que la población cumplió con disciplina las acciones del grupo temporal de trabajo; los residentes de los primeros pisos de los 12 edificios del barrio subieron para el segundo nivel y todas las entidades fueron protegidas, gracias a lo cual no se lamentaron pérdidas de vidas humanas ni de recursos materiales.

No obstante, en una comunidad cuya principal producción es el carbón vegetal, varios hornos de fabricación de ese combustible permanecen anegados.

Lafirmé Félix comentó que la principal preocupación de los pobladores es la filtración de los edificios, los cuales se rehabilitaron en el 2012, pero el tiempo, la lluvia, la intensa sequía, los han deteriorado.

Significó que desde ayer se trabaja en la recuperación, como tala de árboles, limpieza de las de las viviendas y locales, por el agua que penetró, atención a familias vulnerables, con la unidad de un pueblo muy revolucionario y que seguirá avanzando con esfuerzo y sacrificio.

Díaz-Canel expresó que se evalúan los daños de las intensas lluvias registradas en los últimos días en las provincias orientales, y comenzaron por Guantánamo, territorio muy afectado, junto a Santiago de Cuba.

Con todos los ministerios estaremos buscando respuesta para las afectaciones y estaremos evaluando el tema de estos edificios de ustedes, que sería la prioridad aquí.

Reconoció la cooperación y participación de la población, lo cual impidió que se perdieran vidas humanas y que las personas ahora se han sumado a la recuperación, para que ninguno de estos eventos pueda paralizar lo que estamos tratando de hacer en estos tiempos duros, añadió.