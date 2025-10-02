Intercambió Canciller con organización socialista en EE.UU.

La Habana, 2 oct (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, intercambió hoy con miembros de Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York, organización política y activista de ideología socialista en Estados Unidos (EE.UU.).

El Canciller informó en su cuenta de la red social X que durante el encuentro conversaron sobre la actualidad de Cuba, EE.UU. y el mundo.

Les comenté sobre nuestra intensa agenda en el segmento de Alto Nivel en el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la denuncia permanente del genocidio israelí en Gaza, el bloqueo contra nuestro pueblo y el despliegue militar en el mar Caribe contra Venezuela, precisó.

También en X, los miembros de DSA hicieron un llamado a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno estadounidense a Cuba, y aseguraron que sería para el beneficio de los ciudadanos de las dos naciones.

Los trabajadores, las familias y los ciudadanos de ambos países se beneficiarían enormemente de una relación basada en el respeto mutuo y el diálogo abierto entre nuestras naciones, sostuvieron.

El encuentro entre Rodríguez Parrilla y los miembros de DSA sesionó en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas y contó con la participación de Carlos Fernández de Cossío, viceministro cubano de Relaciones Exteriores.