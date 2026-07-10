Destaca Morales Ojeda resiliencia de la Revolución Cubana

La Habana, 10 jul (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, afirmó que la Revolución mantiene la capacidad de encontrar soluciones creativas ante escenarios complejos.

En un mensaje divulgado en su red social Facebook, recordó que durante el Periodo Especial de los años 90, el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, impulsó medidas de fondo para enfrentar la crisis, con el propósito de “resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible”.

Morales Ojeda subrayó que aquellas decisiones demostraron la necesidad de audacia y valentía, y señaló que “la defensa de la nación debe anteponerse a cualquier dogma, con capacidad de establecer prioridades claras”.

El dirigente afirmó que la actualidad, marcada por restricciones severas y un bloqueo recrudecido, demanda el mismo espíritu de creatividad y firmeza para garantizar la continuidad del proyecto socialista.

Según expresó, “el socialismo cubano debe ser lo suficientemente inteligente para reinventarse, aprender de su propia historia y demostrar que la Revolución tiene fortaleza para hallar caminos donde parece que no los hay”.