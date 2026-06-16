Destaca Morales Ojeda 67 años de compromiso verdadero de Prensa Latina

La Habana, 16 jun (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó a la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina por su aniversario 67.

Morales Ojeda subrayó desde su perfil en la red social Facebook que la institución fundada en 1959 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tras el triunfo revolucionario, se convirtió en voz insobornable de la verdad cubana y del Sur Global.

Recordó que Prensa Latina nació de la Operación Verdad, concebida para enfrentar el cerco mediático y mostrar al mundo la realidad de la Isla, en momentos en que se intentaba silenciar el proceso revolucionario.

"Prensa Latina ha sido durante casi siete décadas antídoto contra la intoxicación informativa, llevando las causas justas de los pueblos a cada rincón del planeta", escribió Morales Ojeda en su mensaje.

El dirigente destacó que la agencia no se doblegó ante presiones ni campañas de desprestigio, y reafirmó que su labor resulta hoy más necesaria frente al dominio mediático global de las grandes trasnacionales de la información.

Señaló que la misión de Prensa Latina es mantener el compromiso con la verdad y la soberanía informativa, valores que la han distinguido desde su fundación.

Morales Ojeda concluyó que la agencia constituye un referente para los pueblos que defienden su independencia y luchan contra la imposición de narrativas hegemónicas.