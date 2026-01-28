Depositan ofrendas florales a José Martí en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 28 ene (ACN) El General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, dedicaron hoy ofrendas florales a José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en el aniversario 173 de su natalicio.

Ante la cripta que resguarda los restos del más universal de los cubanos en el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad, se colocaron además arreglos florales a título del pueblo cubano.

Javier Borges, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Oriente, refirió que el Apóstol fue un faro de luz en tiempos oscuros y de amenazas como estos, donde el vecino vanidoso no ha cesado, al contrario, se agudiza con amenazas directas, con un bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido, y acciones desestabilizadoras contra pueblos hermanos.

Su visión de una Cuba libre y soberana, dijo, sigue guiando nuestras acciones, pues no solo soñó con una nación independiente, sino que luchó por un país donde la justicia social y la dignidad humana fueran los pilares fundamentales.

Los pinos nuevos debemos llevar la bandera de las ideas con amor, lograrlas desde el pensamiento y manifestarlas en el quehacer diario, señaló.

Luego de la ceremonia de guardia de honor, realizada por alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y cadetes de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) General José Maceo, Orden Antonio Maceo, los asistentes también colocaron flores sueltas ante la tumba de Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes, madre y padre de la patria, respectivamente, y en el monolito que resguarda las cenizas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Asistieron a la ceremonia Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio; y Manuel Falcón, gobernador, además de dirigentes de las FAR, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, organizaciones políticas y de masas y una representación del pueblo santiaguero.

También, en la jornada de hoy, a las 12:00 meridiano, serán disparadas, simultáneamente, 21 salvas de artillería desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, en La Habana, y en el camposanto patrimonial, de esta urbe indómita, como tributo al principal artífice de la Guerra Necesaria.