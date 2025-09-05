Cuba aprecia sus deberes con la protección de la Capa de Ozono  

La Habana, 5 sep (ACN) Cuba cumple sus compromisos nacionales e internacionales relacionados con la protección de la Capa de Ozono, una especie de sombrilla contra las radiaciones ultravioletas del Sol, afirmó hoy en esta capital un reconocido experto cubano en la materia.

Un muestra evidente son los resultados de su gestión en su condición de signataria del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985) y del Protocolo de Montreal (1987), sostuvo el Doctor en Ciencia Nelson Espinosa Pena, jefe de la Oficina Técnica del Ozono (OTOZ).

Específicamente lo relacionado con el control y paulatina eliminación de la producción y el consumo de productos químicos industriales, dañinos al medio ambiente, respondió a una pregunta de la Agencia Cubana de Noticias, en conferencia de prensa en el Hotel Tryp Habana Libre.

Espinosa Pena explicó en detalles la marcha de la ofensiva del Plan Nacional contra los hidroclorofluorocarburos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos orgánicos empleados en acondicionadores de aire y otros dispositivos, la eliminación del bromuro de metilo y el tetracloruro de carbono.

Hay hechos palpables de la vocación ambientalista nacional y de la exclusión de sustancias agotadoras del ozono (SAO), HCFC en el sector de la refrigeración, envases de medicamentos y otras aplicaciones.

Los proyectos cubanos en ese sentido han contado con la asistencia financiera del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, sobre todo para la evaluación de tecnologías sustitutivas por el uso de técnicas alternativas.

La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal entró en en vigor el 1 de enero de 2019, cuando Cuba depositó el instrumento de ratificación, y tiene por objetivo reducir gradualmente la producción y el consumo de los HFC, poderosos gases que contribuyen al calentamiento del clima.

Con vistas a su aniversario 30 el próximo 16 de septiembre, la OTOZ fomenta, además, una campaña de divulgación y concientización pública, adjunta a Cubanergía, de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Avanza también en la eliminación para el 2030 de todos los gases HCFC y elabora un plan a fin de hacer lo mismo con los clorofluorocarbonos, muy usados en la refrigeración, las espumas y los aerosoles.

La Asamblea General de la ONU seleccionó el 16 de septiembre para la celebración del Día Internacional para la preservación de la capa de ozono, en coincidencia con la firma del Protocolo de Montreal, en esa ciudad, la mayor de la provincia de Quebec, en Canadá, del cual Cuba es firmante desde 1992, al igual que de su Enmienda de Kigali, capital de Ruanda.