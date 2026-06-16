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Convocan a sesión extraordinaria del Parlamento cubano

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ACN | Foto: Web Gaceta Oficial de Cuba
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16 Junio 2026

   La Habana, 16 jun (ACN) El Consejo de Estado de la República de Cuba convocó hoy a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su X Legislatura, para el 18 de junio a las 2 p. m.

   La convocatoria, suscrita por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, se realizó con motivo de evaluar las “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales”.

   Comuníquese a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda, refirió Lazo Hernández en el Acuerdo 599-X/2026 del Consejo de Estado, publicado este martes en la Gaceta Oficial.

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