Conceden Premio Nacional de Historia al doctor José Luis Méndez   

La Habana, 2 feb (ACN) La Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) anunció el otorgamiento de su Premio 2026 al Doctor en ciencias José Luis Méndez Méndez en virtud de la integralidad de su obra investigativa y excepcional impacto práctico y social.

También por el magisterio formador y el amplio reconocimiento institucional que la respalda, la extraordinaria y prolongada consagración, por más de 40 años, al estudio, reconstrucción y defensa de la memoria histórica de Cuba frente a las agresiones imperialistas, añadió la organización.

Señaló que la decisión de conferírselo correspondió a un jurado integrado por expertos ganadores anteriores, que falló por unanimidad tras valorar las 11 propuestas recibidas.

Entre las razones para distinguir a Méndez Méndez argumentaron –además– a su obra, plasmada en 27 libros y centenares de artículos; la cual constituye un aporte cardinal a la historiografía nacional, al tributar un corpus teórico para la denuncia y comprensión de la política imperial agresiva y sistemática contra Cuba, que abarca un análisis histórico de más de 65 años.

“Ha aplicado su rigurosa metodología histórica a la solución de temas sociales dentro de la historiografía cubana. Destacan también sus investigaciones que permitieron localizar, identificar y repatriar los restos de compatriotas desaparecidos en Argentina y otros países de América a sus lugares de orígenes”.

El Premio Nacional de Historia será entregado el 18 de febrero próximo a las 4.00 p.m. en la Sala Nicolás Guillén de la Cabaña, como parte de las actividades de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana.

UNHIC dio a conocer, igualmente, los Premios de la Crítica Histórica 2025 a los mejores libros de historia presentados a concurso, y en el caso del Ramiro Guerra Sánchez recayó En el nido del águila. Heredia en México (1825-1839), de Mireya Cabrera Galán, publicado por Ediciones Unión

En cuanto al José Luciano Franco Ferrán para monografías y ensayos históricos procedentes de editoriales territoriales pertenecientes a los Centros Provinciales del Libro y la Literatura, lo obtuvo Olga Portuondo Zúñiga. Ediciones Santiago por su texto Del agua y de la muerte. Higiene pública en Santiago de Cuba.

Respecto al Hortensia Pichardo Viñals, lo ganaron Magdalena Peñarredonda: tres jefes y un ejército en una mujer, de María Luisa García Moreno y José Ramón Lozano Fundora, publicado por el sello editorial Verde Olivo, destinado a reconocer a la mejor obra en las categorías de testimonio y estudios biográficos, publicada por editoriales nacionales, territoriales, de universidades, centros de investigación y asociaciones y los sellos editoriales de la UNHIC.