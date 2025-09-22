Combatientes del Minint honran a capitán caído

La Habana, 22 sep (ACN) Combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de otras fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) realizaron actos de reafirmación revolucionaria en varias unidades del país tras el asesinato del capitán Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector en Caibarién, Villa Clara.

Según precisó Tribuna de La Habana, en la Brigada de Patrullas de la Dirección General de la PNR tuvo lugar una de esas ceremonias, encabezada por la coronel Tania Grajales, segunda jefa de la Dirección Política del MININT, y el primer coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la PNR.

El teniente coronel Serguei Machirán Cabrera, jefe del órgano político de la Dirección General de la PNR, expresó que el capitán Mesa Rodríguez será recordado como un héroe, y afirmó que la institución respondió con unidad y apego a la ley ante este crimen.

Jóvenes combatientes repudiaron de manera enérgica el hecho y señalaron el incremento de incitaciones promovidas desde el exterior, con el propósito de afectar el orden y la tranquilidad ciudadana.

Las honras fúnebres del combatiente caído incluyeron ofrendas florales enviadas por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, así como la asistencia de altos mandos, combatientes y representantes de organizaciones sociales, según informó el MININT.

Durante el acto en La Habana, los participantes escucharon la grabación de las palabras pronunciadas por Raúl Castro el 22 de mayo de 1986 en la propia brigada, como recordatorio de la misión de la PNR de garantizar el orden interior y la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional Revolucionaria, fundada en enero de 1959 tras el triunfo revolucionario, constituye el órgano encargado de preservar la disciplina vial y la tranquilidad pública en todo el país, subordinada al MININT y con presencia en cada territorio.

Los actos de reafirmación revolucionaria continuarán en otras unidades del Ministerio del Interior, en expresión de respeto y compromiso con el oficial caído en el cumplimiento de su deber.