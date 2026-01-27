Celebró aniversario 40 Centro de Investigaciones de la Defensa Civil

La Habana, 27 ene (ACN) El Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil (CICDC) celebró su aniversario 40 con un acto político-cultural organizado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en reconocimiento a su trayectoria en la investigación y respuesta ante emergencias, informó el perfil en Facebook de Producciones Verde Olivo.

La ceremonia tuvo lugar en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, donde radica la sede del centro, y estuvo presidida por los Héroes de la República de Cuba, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

También estuvieron presentes el general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política del Minfar, otros altos oficiales y trabajadores del CICDC.

Fundado por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el CICDC ha desarrollado investigaciones científicas aplicadas a la protección de la población y los recursos del país frente a riesgos naturales, tecnológicos y sanitarios, según datos oficiales del Minfar.

Durante cuatro décadas, la institución ha desempeñado un papel decisivo en el enfrentamiento de epidemias como el VIH/sida y la COVID-19, mediante la elaboración de protocolos de prevención, control epidemiológico y atención médica en situaciones de crisis, de acuerdo con información del propio centro.

Su infraestructura, ubicada en las cercanías de la Universidad Agraria de La Habana, está concebida para la investigación multidisciplinaria y la formación de especialistas en defensa civil, salud pública y gestión de riesgos.

El CICDC constituye un pilar en la estrategia nacional de reducción de desastres, al articular su labor científica con las políticas del Estado y el Gobierno, lo que garantiza la protección de la población y la continuidad de los procesos sociales y económicos del país.