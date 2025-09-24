Apoyan a Venezuela obreros de Refinería de Petróleo de Cienfuegos

Cienfuegos, 24 sep (ACN) En el justo lugar donde el legendario presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías llenó con su presencia y su verbo encendido la amistad de su nación con Cuba, hoy los trabajadores de la Refinería de Petroleo de Cienfuegos revistieron ese escenario de amor y apoyo en defensa de la amenazada Patria Bolivariana por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Los recuerdos se impusieron entre los más longevos obreros de la mayor industria de esta provincia, sobre todo la imagen del Comandante venezolano bajo el torrencial aguacero del 14 de octubre de 2007, dentro de un mar de pueblo que le acompañó firme hasta el final de su discurso, cuajado de promesas de paz, independencia y solidaridad para la mayor isla del Caribe.

Y su segunda visita, el 21 de diciembre de ese propio año, junto al General de Ejército Raúl Castro, para reinaugurar la colosal obra refinadora que aportaría a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América.

Por los sueños de Chávez, de Fidel, de tantos venezolanos, fue que los miles de obreros cienfuegueros aportaron sus firmas de respaldo a la República de Bolívar, y de rechazo viril a las amenazas del imperio yanqui, que con farsas y agresiones quiere apoderarse de las riquezas del país suramericano.

Ante la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, se dio el respaldo de hombres y mujeres refinadores del petróleo.

Entre estos trabajadores apegados a los hierros de la Refinería y al amor a la Venezuela defendida ahora por el presidente Nicolás Maduro, está Juan Luis Artiles, jefe de Planta de Procesos Industriales, con largos años de labor entregados a esa fábrica.

Otros que no podían faltar al respaldo total a Venezuela son Felipe Jesús García Arango, especialista de la Agencia de Seguridad, Ambiente y Salud en la Refinería Cienfuegos S.A. y Lázaro León Álvarez, director de Operación de la Planta de Procesos Industriales en la Refinería Cienfuegos S. A.

Sus responsabilidades en la producción de la refinadora son vitales para la economía nacional en estos momentos cruciales, en el que Cuba desbroza obstáculos como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el propio gobierno norteamericano, ese que desprecia y agrede a los pueblos del Sur.

Ramón Rodríguez Abdel Kader, secretario general del Comité del PCC en la planta, dio lectura al compromiso del colectivo, donde resaltan las justas causas que defiende el pueblo de Venezuela, sobre todo su independencia ante las amenazas de guerra por parte del gobierno de Donald Trump.