Agradece Díaz-Canel donativo de arroz enviado por China

La Habana, 24 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó este domingo su gratitud por las 15 mil toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de China, recibidas en el Puerto de La Habana.

El mandatario escribió en su perfil de la red social Facebook: “En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15 000 toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de China”.

Según precisó, el cargamento constituye el inicio de un nuevo donativo de 60 mil toneladas en total, que arribarán de manera gradual al país en los próximos meses.

El jefe de Estado subrayó que “ese noble gesto de solidaridad llegará a millones de consumidores a lo largo de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, además de a nuestras instituciones de salud y educación”.

Díaz-Canel destacó que los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y China se fortalecen en momentos cruciales, y reafirmó que “Cuba no está sola”.

Dicho donativo se inscribe en el marco de las relaciones bilaterales que ambos países han consolidado en las últimas décadas, con énfasis en la cooperación económica y social.

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