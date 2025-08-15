Agradece Díaz-Canel contribución de diplomático namibio en Cuba

La Habana, 15 ago (ACN) Miguel Díaz Canel-Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy a Samuel Hendrik Goagoseb, embajador de Namibia, quien finaliza su misión al frente de la sede diplomática del hermano país en Cuba.

En un mensaje divulgado por el perfil oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X, se expresa que el mandatario agradeció al diplomático namibio por su contribución al desarrollo de las históricas relaciones entre ambos pueblos.

De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las relaciones entre Cuba y Namibia se han forjado en el contexto de la solidaridad internacionalista y la lucha común contra el colonialismo y el apartheid.

Desde los años 1970 y 1980 combatientes namibios de la SWAPO (Organización del Pueblo de África del Sudoeste por sus siglas en Inglés) participaron junto a tropas cubanas en Angola, enfrentando la ocupación sudafricana.

Asimismo, se resalta la Batalla de Cuito Cuanavale (1987-1988), considerada decisiva para la independencia de Namibia, contienda que contó con una participación determinante de las fuerzas cubanas.

Estas relaciones se formalizaron diplomáticamente el 21 de marzo de 1990, coincidiendo con el día de la independencia de Namibia y desde entonces, se ha establecido un patrón continuo de intercambio de visitas oficiales y acuerdos bilaterales.