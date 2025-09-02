Activan respuesta técnica tras descarrilamiento en Mayabeque

La Habana, 2 sep (ACN) Brigadas especializadas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, junto a técnicos de Ferrocarriles Azucareros de Cuba y Ferrocarriles Occidente, trabajan hoy en la recuperación de la vía férrea afectada por el descarrilamiento de cuatro vagones del Tren Extra 946, ocurrido este lunes en el tramo de la Línea Hershey, a la altura del apeadero Jibacoa.

Eduardo Rodríguez Dávila, titular del Ministerio del Transporte en Cuba, publicó en su perfil en la red social Facebook que desde horas posteriores al incidente se movilizaron medios técnicos y personal calificado para contener el derrame de miel, evacuar la carga restante y reparar los daños en la infraestructura, estimados en unos 400 metros de vía y 300 traviesas.

Aclaró que la locomotora, identificada con el número 38093, no sufrió afectaciones, y no se reportan lesionados a causa del incidente, que se registró a las 3.10 p. m.

Rodríguez Dávila confirmó que autoridades locales y la Policía Nacional Revolucionaria apoyan las labores de seguridad y coordinación en el sitio, mientras que el cliente destinatario fue informado de inmediato para gestionar la recuperación del producto.

Una comisión investigadora, integrada por especialistas de la Administración del Transporte Ferroviario, analiza las causas técnicas del accidente, como parte del protocolo establecido para estos eventos.

El convoy transportaba una carga de miel a granel distribuida en doce vagones —diez de ellos eran cisternas—, desde los centrales Batalla de las Guásimas y Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Camagüey, hacia la provincia de Mayabeque.

Tres de los vagones cisternas se volcaron, lo que generó un derrame del producto, y un cuarto quedó descarrilado sin volcarse.