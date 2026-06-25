Acogerá Villa Clara al Comandante Ramiro Valdés para su descanso eterno

Santa Clara, 25 jun (ACN) En cumplimiento de su última voluntad, tras su fallecimiento el pasado 21 de junio, Villa Clara acogerá desde hoy al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez para su descanso eterno, mediante una ceremonia de honores militares e inhumación de sus restos mortales que tendrá lugar en el Mausoleo Frente Las Villas del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.

No fue casual que Ramiro escogiera este sitio, pues él mismo encendió la llama eterna que lo ilumina desde el 8 de octubre de 2009, en una ceremonia encabezada por el General de Ejército Raúl Castro; sus 220 nichos –140 ocupados hasta hoy– guardan los restos de combatientes del Frente Las Villas, a los que a partir de ahora se suma el segundo jefe de la columna ocho Ciro Redondo, el último de los moncadistas que vino en el yate Granma, luchó en la Sierra Maestra y cruzó la isla en la invasión, declaró a la prensa Reday René Armas Álvarez, director del complejo escultórico.

🌹 Villa Clara despide a uno de sus hijos más ilustres: el Comandante Ramiro Valdés Menéndez. Multitudinario homenaje en el Parque Vidal recuerda al héroe que junto al Che liberó Santa Clara y dejó huella imborrable en la Revolución. #HastaSiempreRamiro pic.twitter.com/nbb02oCsFc — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) June 24, 2026

Desde el pasado 23 de junio, el pueblo cubano rindió tributo al Héroe de la República y del Trabajo en todas las capitales provinciales; en Villa Clara, una multitud desbordó el Parque Vidal de Santa Clara para honrar a quien dejó una huella imborrable en esta tierra, que lo adoptó como suyo desde que, hace más de 60 años, contribuyó a liberarla junto al Che.

Ramiro Valdés ostenta, desde 2019, la condición de Hijo Ilustre de Villa Clara, un reconocimiento a su trayectoria revolucionaria y a los profundos lazos que lo unen a este territorio, donde reposan los restos de su jefe durante la invasión para liberar varios pueblos de la antigua provincia Las Villas.

El Complejo Escultórico –que solo incluía en un primer momento la plaza, la tribuna y el museo– se inauguró el 28 de diciembre de 1998, al conmemorarse el trigésimo aniversario del inicio de la batalla de Santa Clara; luego, con la búsqueda, hallazgo y traslado de los restos del Che, misión que Fidel encomendó personalmente a Ramiro, se construyó el memorial y, años más tarde, el Mausoleo que desde hoy también será lugar de reposo para el Comandante.